Imoco Volley, parlano i protagonisti della vittoria di gara 1

La serie di semifinale è iniziata come meglio non si poteva e la soddisfazione del gruppo dell'Imoco volley è davvero grande soprattutto per come è arrivata la vittoria. Un 3-0 quello del PalaVerde che mette in discesa la strada verso la finalissima.

Così il coach Daniele Santarelli ha commentato la partita: "Sono molto contento perchè le ragazze sono scese in campo con gli occhi giusti. Ciò è la cosa più importante rispetto all’aspetto tecnico e tattico". Sul match nei dettagli: "E' stata un'ottima prestazione, se mi avessero detto che finiva così, 3-0, forse non ci avrei creduto, mi aspettavo una gara molto tirata. Forse per certi versi questo 3-0 può essere anche un po’ bugiardo per l’intensità del match: è andato tutto come avevo previsto”. Eppure, le difficoltà non sono mancate: "Nel secondo e terzo set siamo partiti a rilento, spingendo sull’acceleratore solo verso fine set e questa cosa fa si che a volte vinciamo le partite in questo modo qua, ci è successo molte volte è caratteristica di team importanti, però sarebbe bello se fossimo un pochino più continui, perchè nei Play Off si rischia e non c’è tempo per rimediare". Le pantere ora sono attese ad una difficile conferma: "Sarà un'altra battaglia, come è giusto che sia in un contesto come questo".

Un po' più critica il capitano Asia Wolosz: "Credo che ci sia un po’ da lavorare sulla continuità, ci sono stati troppi alti e bassi. Non possiamo iniziare il secondo set 6-0 e poi andare punto a punto. Scandicci è stata brava, ma noi dobbiamo mantenere il vantaggio per tutto il set. Sappiamo che loro sono una squadra molto forte, ora a casa loro non sarà per nulla facile". L'atteggiamento però c'è stato: "Ho visto il fuoco negli occhi delle mie compagne, ero sicura che avremmo vinto la partita".