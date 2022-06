Volley A2, all'Hrk Motta di Livenza arriva il palleggiatore Partenio

Il primo volto nuovo per l’Hrk Diana Group Motta è quello di Pier Paolo Partenio. Dalla Superlega direttamente in biancoverde per portare la sua esperienza ed il suo talento. Palleggiatore classe 1993, di Macerata, che vanta già molte stagioni tra la massima serie -6 in totale- e la Serie A2, e sarà un elemento fondamentale della scacchiera a disposizione di coach Lorizio.

"Le sensazioni che ho sono sicuramente positive, sono molto fiducioso per la stagione che verrà. L’obiettivo è quello di fare del nostro meglio e di divertirci, - dice il palleggiatore - in Italia il livello si alza ogni anno, quindi mi aspetto un campionato molto competitivo in cui non ci si può permettere nessun tipo di calo. Tutte le società stanno allestendo roster importanti. Durante la settimana sarà fondamentale lavorare duramente e con costanza per arrivare alla partita sempre al massimo. Ogni domenica sarà una battaglia e noi dovremo abituarci a combattere".

Partenio è convinto della sua scelta: "Ammetto che sono un paio di stagioni che ho contatti con il DS Carniel, ma alla fine non siamo mai riusciti a trovarci dalla stessa parte della rete. Quest’anno non mi sono fatto sfuggire nuovamente questa possibilità ed ho accettato la chiamata di Motta. Per me è importante sapere che allenatore e società credono in me e quindi non ho avuto nessun dubbio".