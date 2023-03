Serie A1 femminile, per l'Imoco Volley è nuovamente tempo di grandi sfide: domenica si va a Milano

Dopo aver rischiato grosso contro il Pinerolo la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è chiamata nuvoamente ad alzare la soglia dell'attenzione. Domenica prossima, alle 20:30 (diretta su Rai Sport), le pantere saranno di scena all'Allianz Cluod di Milano (sede designata per le partite di cartello in Italia ed Europa) contro il Vero Volley, colei che sulla carta era stata designata in estate come l'antagonista principale di una lotta scudetto che nel corso di questa stagione sembra essersi allargata ad altre squadre. Sarà dunque una classica del volley femminile italiano dato che si affrontano la terza e la prima della classe nonchè le due finaliste dell'ultima Coppa Italia.

Tante le ex in campo: nella Vero Volley c’è il coach Marco Gaspari e le giocatrici Rapha Folie, Miriam Sylla e Letizia Camera (che però è infortunata). Tra le Pantere vanno menzionate Alessia Gennari e Kathryn Plummer.

Ci sono tutti gli ingredienti affinchè si possa assistere, in un palazzetto che si preannuncia tutto esaurito, ad una partita spettacolare e ricca di colpi di scena anche per il fattore motivazionale che anima entrambe le squadre: le gialloblù, quando mancano sei turni al termine, vogliono chiudere quanto prima il discorso primo posto, le rosablù, malgrado il ko nel turno precedente con Scandicci, diretta concorrente, credono ancora di poter riacciuffare la seconda piazza.

Capitolo Champions: Conegliano ha conosciuto nelle ultime ore l'avversario dei quarti di finale, che sarà la formazione turca del Fenerbahce. Il ritorno si giocherà in casa giovedì 23 marzo, l'andata la settimana precedente ad Istanbul.

IL PRE GARA DEL COACH

Così Daniele Santarelli a due giorni dalla partita: "E’ stato un mese molto più tranquillo rispetto ai precedenti, ci sono state meno partite e più tempo per dosare gli sforzi e anche in qualche occasione poter “staccare” con la testa dopo una prima parte di stagione pancia a terra con i trofei in palio. Ora abbiamo di nuovo un periodo di fuoco di fronte, affronteremo in serie le più forti squadre di questo campionato e i quarti di Champions contro un altro squadrone come il Fenerbahce, abbiamo lavorato per arrivare al meglio a questo momento e sono contento di avere tutte a disposizione visto che rientreranno anche De Kruijf e Gray, avrò tutte a disposizione".

Sarà un match importante ma non decisivo: "Milano è una squadra fortissima, l’abbiamo affrontata e battuta di recente in finale di Coppa Italia, ma l’ho vista nell’ultima partita con Scandicci è si è dimostrata un team di altissimo livello, con tante alternative che conosciamo bene. Ok, non sono match decisivi, ma ci si gioca i posti pregiati nella classifica e noi cercheremo di mantenere il primato anche su un campo difficile come Milano. Sarà il primo di una lunga serie di test importanti e vogliamo iniziare bene questo ciclo già da domenica".

Le due contendenti di nuovo di fronte dopo la Coppa Italia: "Come ho detto la squadra di Milano ha un organico di livello top, conosciamo bene le qualità e la profondità del roster delle nostre avversarie, sono una squadra costruita per vincere, una delle pretendenti ai trofei più importanti e certamente domenica la nostra sfida sarà un grande spettacolo per il pubblico di Milano. Il campionato italiano è sempre più bello e competitivo, abbiamo visto sulla nostra pelle che anche le squadre di fasce più basse sono pericolose contro chiunque, quindi direi proprio non ci siamo solo noi e Milano in lizza, ci sono altre squadre che hanno i mezzi per mirare al bersaglio grosso, questo è il bello del nostro campionato".