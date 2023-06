Serie A1 femminile, Ylenia Pericati lascia l'Imoco Volley e torna a Brescia

Tra arrivi e conferme è inevitabile che ci sia spazio per le partenze. Dopo la promozione in prima squadra di Anna Bardaro, proveniente direttamente dal settore giovanile, lascia la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano Ylenia Pericati (1994), che ben aveva coperto le spalle a Moki De Gennaro.

La Millenium Valsabbina Brescia, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l'ingaggio della giocatrice nativa di Bovolone, in provincia di Verona, che fa ritorno nelle fila della Leonessa dopo due anni di assenza (nel 2021-22 ha giocato in serie A2 a Pinerolo, contribuendo alla salita in A1 delle piemontesi e nella passata stagione appunto a Conegliano, dove ha conquistato ben quattro trofei).

Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale della squadra lombarda: "Sono felice di tornare a Brescia. Quando ci sono stata è stato un anno difficile, un anno di retrocessione. È una bella sfida tornare per puntare al riscatto, visto che la società ha le idee ben chiare e noi faremo di tutto per riuscire a fare il meglio possibile. Sono davvero contenta, per me vuol dire tornare a casa. Mi fa piacere ritrovare gli Amici delle Leonesse, sempre calorosi e presenti: non vedo l’ora di salutarli".

La stesso club ha poi fatto sapere che Ylenia verrà presentata venerdì 16 giugno alle ore 18 in conferenza stampa online su Facebook e YouTube di Volley Millenium.