Serie A1 femminile, Conegliano - Pietrini: accordo in dirittura d'arrivo

Mancano pochi dettagli e la Prosecco Doc Imoco Conegliano metterà a segno il suo secondo colpo di mercato dopo quello della brasiliana Gabi. E' in procinto di vestire la maglia gialloblù niente meno che Elena Pietrini, attualmente in forza alla squadra russa della Dinamo Kazan.

Il club del presidente Garbellotto avrebbe trovato l'accordo con la Savino Del Bene Scandicci, società che ne detiene il cartellino (in Russia gioca in prestito), e la trattativa sarebbe ai dettagli. La strada sembrava in salita dato che c'erano diverse parti da mettere d'accordo, ma la quadra in queste ultime ore sarebbe stata trovata.

La sciacciatrice di Imola, classe 2000, arriverà, qualora tutto andasse a buon fine, a rinforzare un reparto che perderà sicuramente Kelsey Robinson - Cook, già promessa sposa ad Atlanta, squadra che parteciperà al nuovo campionato professionistico americano, e forse anche Alessia Gennari, la cui situazione è ancora tutta da definire.

Ciò che però importa è che Pietrini sta per tornare in Italia dopo l'esperienza in Russia, la prima all'estero della sua carriera. Per l'ufficialità ovviamente ci sarà ancora da attendere.

Non solo Pietrini

Alla luce della situazione sopra descritta Conegliano potrebbe anche decidere di inserire in organico un'altra schiacciatrice. Il profilo più accreditato è quello di Lisa Alsmeier (2000), che sta contribuendo al campionato di tutto rispetto che sta disputando Il Bisonte Firenze.

Capitolo centrali. Non è un mistero che il primo obbiettivo sia riportare in gialloblù Anna Danesi (1996). L'Imoco dovrà però guardarsi da Milano, che nelle prossime settimane potrebbe rilanciare.