Play-out B1: niente impresa per il Team Conegliano, inutile vittoria al tie-break con Padova

Serviva un mezzo miracolo e purtroppo non è arrivato. Il Team Conegliano Volley si è dovuto arrendere all’evidenza nel ritorno dei play-out del girone C della B1 di volley femminile: la vittoria per 3-2 a Casalserugo contro l’Alia Aduna Padova è stata perfezionata in rimonta, ma non è servita a riscattare l’1-3 subito alla Zoppas Arena. Le conseguenze sono presto dette, le padovane sono salve, mentre la squadra trevigiana è retrocessa in B2.

Alle padrone di casa bastavano due set per essere sicure della permanenza in categoria e il primo e il secondo parziale hanno testimoniato come fosse più forte la voglia di riscatto delle padovane. Il 25-21 della prima frazione di gioco e il 25-17 della seconda hanno portato il punteggio subito sul 2-0 in favore dell’Alia Aduna che, consapevole di avere la salvezza in tasca, si è rilassata e lasciata rimontare.

Le ragazze di coach Martinez hanno dimostrato di voler comunque onorare l’incontro, dimezzando lo svantaggio e pareggiando prima di un incertissimo tie-break. Il 18-16 ha premiato Conegliano ma è servito semplicemente a completare il referto. Il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 2-3 (25-21, 25-17, 16-25, 24-26, 16-18)

PADOVA: Celegato, Grandis, Grazia, Blaseotto, Cavalera, Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano. All: Amaducci.

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez