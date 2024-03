Playoff, Conegliano a Roma per chiudere la serie

La stagione è appena entrata nella fase calda ma continuano a non esserci pause. Nemmeno a Pasqua. Domenica prossima la Prosecco Doc Imoco Conegliano si giocherà la possibilità di staccare anticipatamente il biglietto per le semifinali: tutto ciò sarà possibile qualora arrivasse una vittoria anche in un PalaTiziano che si preannuncia sold out e ribollente di entusiasmo.

Il problema però è che l'Aeroitalia Roma non sarà molto d'accordo. Le giallorosse allenate da Cuccarini hanno letteralmente stupito in questo campionato, ottenendo pur essendo una neopromossa un piazzamento in zona playoff (ed erano 26 anni che non succedeva), e sono fortemente determinate a continuare su questa strada. In più quanto avvenuto qualche mese fa, ovvero un 3-2 soffertissimo per le pantere, deve indurre ad affrontare l'impegno con il massimo della concentrazione onde evitare sgradite sorprese.

Il 3-0 di gara uno non ha soddisfatto in pieno il gruppo gialloblù, che si presenterà nella capitale al gran completo e con la ferma volontà di concedere il bis. Del resto recuperare energie in vista di una semifinale che si preannuncia durissima non sarebbe un'idea malvagia.

Monta già l'attesa per questo importantissimo match, che vedrà il fischio di inizio alle ore 20:30. Per chi non riuscirà ad accaparrarsi il prezioso tagliando c'è la possibilità di seguirlo in chiaro su RaiSport.

L'antivigilia del coach

Compito di presentare il match tocca come di consueto al coach Daniele Santarelli:

«Gara1 non è stata facile anche se il risultato è stato rotondo, Roma come sapevamo è un'ottima squadra e l'ha fatto vedere al Palaverde. Sono certo che anche a Roma le nostre avversarie ci daranno molto filo da torcere, loro in casa si esaltano e non è stato facile per nessuno passare lì, anche noi nella stagione regolare abbiamo fatto molta fatica nella capitale. Domenica loro giocheranno una gara all'arrembaggio, non hanno nulla da perdere e con la spinta del pubblico saranno in cerca di una sorpresa per coronare la loro stagione, quindi voglio massima concentrazione dalla squadra specie a inizio partita dove anche in gara1 abbiamo sofferto. Se iniziamo male in un campo così la gara si può complicare, non deve succedere. Per noi sarebbe molto importante passare il turno in due gare, così da poter lavorare bene per il prossimo turno ed evitare extra sforzi, ma ci vorrà la miglior versione della Prosecco DOC Imoco. Stiamo bene e ho tutta la squadra al completo, fattore importante per gestire gli impegni ravvicinati che si susseguono in questa fase calda della stagione»