Conegliano espugna Scandicci e resta attaccata con le unghie e con i denti allo scudetto

E' proprio vero che soltanto con il carattere si viene fuori da determinate situazioni. Perchè la Prosecco Doc Imoco Conegliano, almeno a tratti, se l'è vista brutta anche in gara 2.

La Savino Del Bene Scandicci ha confermato il suo stato di forma eccelso facendo tremare le pantere in un Palazzo Wanny completamente esaurito (la squadra di Barbolini era avanti due set ad uno e sul 23 pari nel quarto), ma alla fine si è dovuta inchinare alla loro reazione, riuscendo dunque a tenere bene aperti, con le unghie e con i denti, i discorsi relativi all'assegnazione dello scudetto.

Grandissima protagonista di questa vittoria di cuore è Monica De Gennaro, che si dimostra meritevole del ritorno in nazionale con un'altra super prestazione. Il premio MVP non può che essere una diretta conseguenza di questo. A prendersi letteralmente le campionesse uscenti sulle spalle, specialmente nei momenti chiave, è Isabelle Haak, con ben 29 realizzazioni.

Uno a uno e palla al centro dunque. La serie torna ora a Villorba e chi vincerà la indirizzerà in maniera forse decisiva. Appuntamento alle ore 20:30.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, Robinson Cook-Plummer, Fahr-Lubian, libero Moki De Gennaro.

Haak e Plummer mostrano subito i denti in avvio (2-5), replica il muro di Zhu Ting (4-5). Lubian e Plummer segnano il nuovo strappo (7-11), ricucito da Antropova (12-12). L'opposta della nazionale realizza il suo primo ace per il sorpasso (15-13). Nuovo pari per un errore biancoblù (15-15), poi è Haak, con due attacchi ed un ace, a siglare il 16-19. Muro di Lubian per il 18-22, ma Scandicci mostra un grande cuore riuscendo a recuperare sul pari 22 grazie ad un'altra bomba di Antropova. E' la svolta perchè le padrone di casa mostrano maggiore concretrezza e vanno a chiudere sul 25-23 un primo set che sembrava perso.

Beffate, le pantere ripartono di buona lena nella seconda frazione con Lubian (6-8) e Cook (9-12). Turno al servizio della neo entrata Bardaro per il 10-14. Nwakalor a muro riavvicina le scandiccesi (16-18), Cook confeziona l'allungo decisivo per il 18-23. Chiude Lubian per il 21-25.

Haak si fa sentire in avvio di terzo set (2-4), Herbots e Zhu rispondono da par loro (8-6). Nwakalor sfrutta l'occasione dell'11-8, poi è il muro di Zhu e l'attacco di Antropova a determinare il 17-12. Santarelli inserisce Santarelli e De Kruijf, che avranno modo di andare a segno, ma i numerosi errori commessi dalle pantere non consentono loro di rientrare in gara e come effetto ci sarà la vittoria biancoblù per 25-19.

Galvanizzate, le padrone di casa accelerano in avvio di quarto set con Herbots ed Antropova (6-3). De Gennaro difende e favorisce i contrattacchi di Haak, Lubian e Plummer determinano il 14-17. Zhu ed Antropova non ci stanno e rovesciano tutto (19-18). Quando Herbots si impone a muro su De Kruijf il gioco sembra indirizzato (21-19), ma Haak è brava a rimediare (21-21). La Regina del Nord spezza l'equilibrio regnante e va a portare la sfida al tie break (23-25).

Che vede la Savino partire a razzo con Zhu e il muro di Carol (3-0). Antropova non è precisa (5-3) ed il successivo ace di Gennari fa 6-6. Conegliano va al cambio di campo con il pallonetto di Plummer (7-8), la quale realizzarà un prezioso 9-11. Doppio muro di Fahr per il 9-13 ed è Plummer a dare quattro match point alle pantere (10-14). Il primo tempo vincente di Fahr chiude i giochi al secondo tentativo: 11-15 e Conegliano che riprende la marcia. Scandicci invece non può che rammaricarsi per quanto accaduto.

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 2-3

(25-23,21-25,25-19,23-25,11-15)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 1, Haak 29, Lubian 11, De Gennaro (L), Fahr 8, Lanier 2, Robinson Cook 10, Plummer 16, Gennari 2, Bugg, Bardaro, De Kruijf 3, Piani (L), Squarcini ne. All. Santarelli

Savino Del Bene: Alberti, Herbots 10, Zhu Ting 12, Di Iulio, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Nwakalor 6, Washington 1, Carol 7, Antropova 33, Diop, Ruddins ne, Armini ne. All. Barbolini

Arbitri: Simbari e Piana – 3° arbitro Verrascina

Spettatori: 3500 (tutto esaurito)

Durata set: 30′,29′,28′,32′, 18′

Note: Errori in battuta Co 18, Sc 16; Aces: 4-3; Muri: 10-11; Errori attacco: 16-5

MVP: De Gennaro