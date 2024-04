Playoff, Conegliano vede la finale ma Santarelli fa il pompiere: «A Novara sarà una partita diversa»

Gara uno è in archivio e anche in scioltezza. Il 3-0 del PalaVerde certifica semmai ce ne fosse bisogno l'eccellente stato di salute della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che a questo punto vuole a tutti i costi vincere e chiudere il campionato da imbatutta.

La soddisfazione è evidente, anche se come nel suo stile Daniele Santarelli analizza la prestazione in tutto e per tutto: «Abbiamo giocato una grande partita in attacco con percentuali incredibili. Poi anche a muro, dove non abbiamo fatto tanti punti ma abbiamo toccato tantissimo. Ci sono state tante azioni lunghe, con contrattacchi vincenti e di qualità. Peccato per la piccola nota stonata del servizio, con 15 errori: se riuscissimo ad arrivare a 3-4 errori a set sarebbe meraviglioso. Di questi errori 9 sono delle sole Lubian e Haak, così per le compagne diventa difficile; Wolosz ha battuto ben 22 volte, sbagliando zero e mettendo in difficoltà la ricezione avversaria, quindi vuol dire che a volta una battuta tattica può fare la differenza rispetto a un servizio tirato a mille».

Il momento è straordinario, ma c'è da tenere i piedi ben piantati a terra: «Siamo contenti, però dobbiamo subito pensare a Gara 2. Loro sicuramente non giocheranno nello stesso modo. Hanno due pedine intercambiabili: contro di noi in regular season avevano giocato con Markova in posto 4, ma era una formazione un po’ difficile da sostenere e quindi credo che continueranno ad alternare le opposte, anche perché Akimova da quello che so ha anche un problemino a una spalla. Comunque non ci sono solo loro: oggi sono entrate anche Chirichella e Buijs, non hanno funzionato perché eravamo noi che andavamo a gonfie vele».

Un compleanno indimenticabile

Conegliano - Novara è stata anche la partita di Johanna Wolosz. Il capitano ha festeggiato al meglio i suoi 34 anni prendendosi anche la soddisfazione di vincere il premio MVP: «Davvero una giornata perfetta, ma onestamente pensavamo che sarebbe stata più difficile. Novara nei quarti contro Chieri aveva dimostrato di essere una squadra forte e il cambio di modulo con Markova da opposta era andato bene. Sono contenta che siamo partite col giusto atteggiamento e abbiamo spinto dalla prima all’ultima palla: dipende sempre molto dal modo in cui noi approcciamo la partita. Oggi siamo state molto precise e abbiamo fatto pochi errori».

Ora il secondo atto: «Scenderanno in campo con lo spirito di chi non ha nulla da perdere e non sarà facile. Dobbiamo studiarle ancora meglio ed essere pronte a tutto. La battuta può essere un nostro punto di forza: oggi abbiamo sbagliato tanto ma erano errori di pochi centimetri, dobbiamo continuare provarci. Il nostro muro-difesa ha fatto molto bene, Kesh (Robinson, n.d.r.) ha difeso tutto e non è caduta una palla: questa è la nostra forza».

Lasciare il segno

Tra le atlete che si sono distinte c'è anche Kelsey Robinson Cook, la quale ha sottolineato che «ognuna di noi avrebbe potuto essere giudicata MVP. Ci siamo allenate alla grande questa settimana e lo abbiamo mostrato stasera. Questa squadra ha giocato insieme per molto tempo e ha saputo compattarsi molto bene nel corso della stagione».

A fine stagione sarà addio, ma la schiacciatrice resta concentrata su questo finale: «Non vorrei pensarci pensarci adesso. L’Imoco per me è molto speciale, è stato un grande piacere giocare qui; sono veramente emozionata di poter portare il volley ad alto livello negli Stati Uniti, ma sicuramente mi mancherà tutto questo».