Playoff, partenza sprint per Conegliano: 3-0 a Novara nel primo atto di semifinale

Chi ben comimcia è a metà dell'opera. Quante volte si sarà sentito pronunciare questo detto, ma è sempre attuale, soprattutto in una serie breve come questa.

La Prosecco Doc Imoco Volley, infliggendo un perentorio 3-0 alla Igor Novara nel superclassico del volley femminile italiano, ha compiuto un passo importante verso la finale aggiudicandosi una gara 1 dominata in lungo e in largo.

Capitan Asia Wolosz ha potuto festeggiare il suo trentaquattresimo compleanno nel modo migliore, ovvero aggiudicandosi l'MVP. Per lei anche la soddisfazione di tre punti realizzati.

L'obbiettivo è ora quello di archiviare la pratica già nella seconda partita in programma mercoledì prossimo al PalaIgor e dunque recuperare energie preziose per un finale di stagione che si preannuncia a dir poco scoppiettante.

La partita

Il sestetto iniziale prevede in regia capitan Wolosz, che festeggia oggi il 34° compleanno, opposta Isabelle Haak, al centro la coppia azzurra Fahr-Lubian, schiacciatrici Robinson Cook e Plummer, libero Moki De Gennaro

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0

(25-19,25-12,25-20)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 3, Haak 18, De Gennaro, Robinson Cook 11, Plummer 14, Gennari, Squarcini ne, Fahr 5, Bardaro ne, Lubian 5, Lanier ne, De Kruijf ne, Piani ne, Bugg. All.Santarelli

Igor: Szakmary 4, Guidi ne, Bosio, Bartolucci 2, De Nardi, Buijs, Fersino, Bosetti 13, Chirichella, Danesi, Bonifacio 1, Markova 9, Akimova 2, Kapralova ne. All. Bernardi.

Arbitri: Simbari e Verrascina

Durata set: 24′, 23′, 27′.

Spettatori: 4.903

Note: Errori battuta Co 15, No 6; Aces: Co 5, No 4 ; Muri: Co 2, No 1; Errori attacco: Co 3, No 11

MVP: Wolosz