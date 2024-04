Playoff, scocca l'ora di Conegliano: domenica al PalaVerde arriva Novara

Dopo essersi goduta una Pasqua in assoluta serenità vista l'assenza di impegni agonistici per la Prosecco Doc Imoco Conegliano è tempo di tornare ad indossare le ginocchiere. Inizia domenica la serie di semifinali scudetto, che come il turno precedente si svolgerà al meglio delle tre partite.

Il PalaVerde si accinge a riaccendere i riflettori per gara 1: ospite sarò la Igor Novara per quello che è diventato a tutti gli effetti il grande classico del volley rosa italiano.

Superfluo affermare che partire con una vittoria è importantissimo sia per mettere un importante mattone verso la qualificazione alla finale sia per proseguire la striscia vincente, che dura oramai da quasi un anno.

Squadre in campo alle ore 20:30 con il match che verrà trasmesso in diretta su Rai Sport HD, oltre che in streaming anche come di consueto su www.volleyballworld.it (in abbonamento).

Precedenti ed ex

Sarà la sfida totale numero 51 quella di domenica. Il bilancio sorride alle gialloblù, vittoriose in 38 occasioni contro le 12 delle piemontesi. In mezzo la serie di semifinale dello scorso anno terminata 2-0 per le prime.

Tra le giocatrici che hanno indossato entrambe le maglie ci sono la centrale Anna Danesi e il libero Eleonora Fersino.

L'antivigilia del coach

A Daniele Santarelli il compito di presentare la sfida: «E' la semifinale che tutti si aspettavano, sono arrivate alle semifinali le quattro squadre più forti del campionato ed è giusto così per quanto espresso finora dalla stagione del torneo nazionale. Questi sono playoff dal livello altissimo, lo si è già visto nei quarti, e queste semifinali saranno un grande spettacolo perchè ci sono tutte squadre molto forti attrezzate per andare fino in fondo, ci sarà da divertirsi per il pubblico. Per noi si prospetta un impegno difficile contro una squadra che ha raggiunto il suo equilibrio e disputato finora un'ottima stagione. Novara è una squadra completa, con fisicità e forte nell'attacco di palla alta, con una linea di ricezione affidabile e una battuta sempre pericolosa. Non conta nulla la doppia vittoria in regular season che abbiamo ottenuto con loro, adesso l'Igor è una squadra diversa, con Markova in organico non l'abbiamo mai affrontata, e vorrà esprimere contro di noi tutto il suo potenziale. Sarà una bella battaglia che inizieremo di fronte al nostro pubblico e questo ci darà una grossa spinta, noi stiamo bene, siamo al completo e vogliamo proseguire il cammino verso la finale, ma dovremmo meritarcelo giocando la nostra migliore pallavolo. Ci servirà una grande partita per avere ragione di una squadra attrezzata e combattiva come l'Igor Novara e ci stiamo allenando con ben chiaro il focus su quello che dovremo fare da domenica».