Il pre-campionato dell'Azimut Giorgione termina con una netta vittoria

Si è conclusa una settimana ricca di avvenimenti per quel che riguarda il volley di Castelfranco Veneto. Mentre le numerose formazioni giovanili si stanno ricomponendo, la serie B1 dell’Azimut Giorgione sta perfezionando il proprio assetto in vista dell’esordio di campionato, fissato per domenica 9 ottobre alle 17:30 in casa. Un labor limae molto accurato per una squadra che, mercoledì al Fraccaro Café, è stata ufficialmente presentata come protagonista del girone C della B1 appunto.

Inoltre, De Bortoli & company hanno giocato giovedì sera l’ultima amichevole pre campionato in casa dell’Ipag, compagna di girone. A Noventa Vicentina sono stati quattro i set disputati, tutti a favore dell’Azimut Giorgione. Così si è espresso coach Paolo Carotta: “Ho visto dei progressi importanti a livello di gioco anche se c’è ancora da lavorare. Le ragazze iniziano a dimostrarsi in forma e soprattutto a essere squadra. I passi avanti sono tangibili e il gruppo inizia a delinearsi”.