Serie A1 femminile, l'Imoco Volley fissa tre test match in vista del campionato

La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha fissato il calendario dei test match che precederanno l'inizio del campionato, previsto per il giorno 8 ottobre.

L'esordio sarà il 22 settembre al PalaVerde contro la Megabox Vallefoglia in un'anticipio della prossima A1 (fischio di inizio ore 16:30, ingresso libero). Si prosegue poi martedì 26 settembre alle ore 18.00 le Pantere saranno a Longarone, dove nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario della sciagura del Vajont si incrocerà i ferri con il Trentino Rosa Volley, neopromossa in A1 che sarà anche il primo avversario del campionato l’8 ottobre al Palaverde. Chiusura infine domenica 1 ottobre al PalaZola di Zola Predosa (Bologna) alle ore 17.00 con il Volley Bergamo.

Il ritorno della Regina del Nord

La rosa delle pantere continuerà ad arricchirsi nei prossimi giorni. Domani sera sarà di ritorno a Conegliano Isabelle Haak, che ha esaurito gli impegni con le proprie nazionali. Daniele Santarelli e le altre giocatrici impegnate si rivedranno il 2 ottobre, poco prima dell'inizio del campionato.