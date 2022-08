Prima settimana di allenamenti per Giorgione: confermata la linea giovane

Prima settimana di allenamenti per la rinnovata formazione di B1 del Giorgione. Agli ordini di coach Paolo Carotta e del suo staff tecnico, il nuovo gruppo ha svolto le sedute alternando beach volley a piscina, passando per la sala pesi e un accenno di pallavolo sul parquet. Il tutto è stato possibile grazie al doppio allenamento giornaliero.

Sebbene grazie ai nuovi arrivi l’organico appaia sulla carta ancor più competitivo, la Giorgione Pallavolo non ha perso di vista l’obiettivo che la contraddistingue dal 1969: il lavoro giovanile. Sono state confermate in prima squadra le under 18 Angela Facchinato e Alessandra Ganzer assieme alla ventenne Gaia Moretto. New entry, anch’essa Under 18, Caterina Alessi.

Mister Carotta ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: “Sono state giornate di allenamento particolarmente intense perché oltre a trovarci sia alla mattina che al pomeriggio, abbiamo dovuto fare i contri con il caldo. In ogni caso il gruppo si è dimostrato particolarmente disponibile al lavoro perciò le impressioni non possono che essere positive”.