Le prime conferme del Duetti Giorgione 2022-2023 sono le registe Bateman e Green

Anche nel prossimo campionato i tifosi del Duetti Giorgione torneranno a vedere quella frequente sostituzione. Si tratta della coppia di alzatrici Bateman – Green, espressione di un legame che anticipa e supera il rettangolo di gioco. Sono infatti cugine, figlie d’arte di sorelle pallavoliste ex serie A e Anna figlia del celebre rugbista ex Benetton, ora tecnico, Craig Green. Ed è proprio sull’esito di quell’avvicendamento che la Giorgione Pallavolo ha deciso di confermarle in blocco al comparto alzatrici.

Di concerto ammettono: “La prima stagione da compagne di reparto è stata anche per noi un test. Siamo riuscite a completarci sostenendo il ruolo in campo e sostenendoci a vicenda. Non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche da quello della presenza, sempre garantita da almeno una di noi nonostante il covid e saltuari acciacchi di altra natura”. Su quello che sarà il prossimo Duetti, poco si sa.

Se Bateman non si esprime, Green ne svela i contorni: “C’è più di qualche atleta in partenza e sembra che arriveranno nuove pedine in grado di garantire un’altra stagione di alto livello. Promozione? Diciamo che vorremmo fare meglio della stagione appena conclusa in cui abbiamo sfiorato i play off per sola differenza set. La parola d’ordine è quindi riscatto”. A giorni ulteriori conferme, in attesa di ufficializzare i nuovi arrivi.