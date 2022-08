Volley A1 femminile, l'Imoco Volley torna subito a correre

Malgrado la rivoluzione di cui è rimasta vittima dopo la finale persa a Lubiana gli obbiettivi e le ambizioni della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano non cambiano e, malgrado si sia radunata ieri a ranghi super ridotti, ha subito iniziato a spronbattuto la preparazione.

Le pantere hanno svolto oggi, sotto da direzione del vice allenatore Lionetti, del dell’assistente Tommaso Barbato e del preparatore Marco Da Lozzo, il primo allenamento al PalaVerde, tra gli applausi convinti dei propri sostenitori (dopo due anni di stop imposti dalla pandemia il palazzetto non è più "off limits") e la lunga giornata terminerà in serata con la tradizionale cena ufficiale, rigorosamente a base di pizza.

Tornando al lavoro sul campo erano assenti, come da previsione, le nazionali impegnate ai mondiali (De Gennaro, Lubian e Gennari con l’Italia, Gray con il Canada, capitan Wolosz con la Polonia, Robinson e Plummer con gli USA), così come il coach Daniele Santarelli, che come è noto guiderà la Serbia, una delle squadre candidate al successo finale. Presente invece la svedese Isabelle Haak, che verrà presentata domani, così come anche alcune ragazze della Cortina Express Imoco San Donà di B1, convocate per fare numero.

La giornata di oggi è stata anche quella delle prime impressioni delle giocatrici a disposizione, che all'ufficio stampa del club hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Inizia la “veterana” Robin De Kruijf, settima stagione in gialloblù (“mi sento vecchia in mezzo a tutte queste ragazze! ma tengo duro, tra un po’ ci raggiungeranno anche le altre “anziane” “…scherza l’olandese), per poi passare all’azzurra Sarah Fahr impegnata con la rieducazione (“non vedo l’ora di tornare in campo, mi sto impegnando e ho lavorato sodo tutta l’estate”) e al gruppo delle nuove con le centrali italiane Federica Squarcini, proveniente da Cuneo (“una bella emozione essere qui, i primi giorni sono stati fantastici e ho apprezzato la grande organizzazione di questo club”), l’altra centrale Eleonora Furlan, scuola San Donà, nel 2013/14 ha già vestito la maglia delle Pantere (“non mi aspettavo di tornare, una bella sorpresa per me e un grande orgoglio tornare dove ho iniziato”), la palleggiatrice Roberta Carraro, anche lei proveniente dal settore giovanile e ora tornata alla base dopo le esperienze in A2 (“in cuor mio speravo prima o poi di tornare, sarà una grande opportunità per me e avrò l’occasione di imparare tanto da una fuoriclasse come Wolosz, che ammiro tantissimo”) ed infine il libero Ylenia Pericati (“sono veneta e per me è bello sentire parlare qui il mio dialetto topo tante squadre in giro per l’Italia. Quando il mio procuratore mi ha detto che mi voleva Conegliano non ci credevo, adesso che sono qui sono veramente carica e avrò un modello eccezionale da cui imparare come Moki De Gennaro!”).