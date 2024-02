Ritorno trionfale a Castelfranco per l’Azimut Giorgione: contro Ripalta l’ottava sinfonia

L’Azimut Giorgione svolge il proprio compito e, senza scomporsi più di tanto, chiude con un veloce 3-0 la pratica Ripalta Cremasca (Azimut – C.R. Transport 3-0: 25-19, 25-18, 25-15). L’avanzata della capolista del girone B della Serie B1 è ormai inarrestabile. Si sta pur sempre parlando, infatti, dell’ottava vittoria consecutiva, senza dimenticare i sette punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice (Ostiano).

Rispetto all’andata, la squadra di Castelfranco Veneto sta già facendo meglio con 6 punti all’attivo rispetto ai 5 di ottobre scorso. È un Giorgione proiettato oramai verso altri palcoscenici quello visto di fronte ai 600 del palazzetto di casa, capace di condurre con grande compattezza e continuità nonostante l’ingente carico in palestra (MPV Ceron).

“Ci stiamo preparando alla Final Four di Coppa Italia perciò è normale che la squadra ne risenta fisicamente – ammette coach Carotta -. Tuttavia abbiamo condotto una partita lineare, questo è un dato positivo. Concentrazione massima ora sulla sfida di Ostiano del prossimo fine settimana”. Sarà una sfida prima contro seconda, il test che serve in questo momento per misurare il potenziale della capolista della B1. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-CR TRANSPORT RIPALTA 3-0 (25-19, 25-18, 25-15)

GIORGIONE: Stufi, Bellini, Ceron, Pozzoni, Alessi, Andrich, Pincerato, Mason, Marchetto, Marta, Ganzer, Facchinato, Morra (L). All. Carotta

RIPALTA: Nicoli, Laperchia, Poggi, Lodi, Boffi, Crespi, Bassi, Carera, Miglioli, Cattaneo, Lionello, Rivoltella, Negri, Coti Zelati. All. Verderio