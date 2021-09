Rosa praticamente completa per Giorgione Pallavolo: a ottobre il debutto in B1

Sta prendendo forma progressivamente la rosa del, ormai pressoché completa per affrontare unadi volley femminile all’insegna delle ambizioni. La formazione trevigiana ha voglia di stupire e di rendersi protagonista di tanti capolavori nel corso di questa stagione, un po’ come quelli che riusciva a dipingere con maestria Giorgio Zorzi, vero nome del pittore Giorgione a cui si "ispira" questa compagine. Le ultime novità per quel che riguarda le giocatrici hanno a che fare con un ritorno molto gradito. Si sta infatti profilando una maglia perdopo un anno e mezzo di stop in virtù della gravidanza e della nascita del primogenito Giulio. Proprio il bambino sarà senza dubbio il tifoso più giovane del Duetti.

L’atleta completa la batteria di centrali affiancando Ravazzolo e il nuovo acquisto Gogna. Ecco le sue parole in merito: “La nascita di un figlio credo che completi una persona ma non per questo avrei abbandonato la mia passione, ovvero la pallavolo. Certo, Giulio rimarrà la mia priorità ma è giunto il momento di tornare in campo. Voglio riprendere in mano il mio fisico, impegnarmi, accogliere nuove sfide e, perché no, togliermi con la squadra qualche bella soddisfazione. Tempo e pazienza sono le parole chiave del mio ritorno in palestra”. In arrivo ci sono anche alcune promozioni dal ricco vivaio che andranno a perfezionare e completare la rosa.

Una delle novità di rilievo che vale la pena approfondire è quella di Camilla Valente, nuovo opposto/banda che arricchirà l’attacco di Giorgione Pallavolo. Dotata di spiccate doti in salto e di un braccio particolarmente potente, la diciottenne di Treviso può essere schierata anche come banda e per questo andrà ad arricchire ulteriormente un comparto attaccanti già di ottimo livello: “Sono un’agonista e faccio della determinazione il mio punto forte. Scendo in campo sempre e solo per vincere e a Castelfranco ho trovato un ambiente in sintonia con i miei obiettivi: lavorare in palestra con grande passione per raggiungere il massimo, sia come squadra che, tecnicamente, come singolo”.

Infine, ci sarà anche un nuovo libero per il Duetti, vale a dire Lucia Morra. Canta un’importante esperienza decennale nella categoria e in Veneto ha già vestito la maglia dell’Ezzelina Carinatese. Da tempo sognava di militare nelle file del Giorgione: “Spero di essere all’altezza del gruppo che trovo a Castelfranco: lo ritengo molto competitivo. Qui ci sono idee chiare e solide. Chiunque all’interno della società ha voglia di ripartire subito per centrare il massimo risultato possibile. Spero tanto che si possa giocare con la cornice di pubblico che contraddistingue l’impianto di Castelfranco dagli altri palazzetti. Sebbene da avversaria, è un fattore che ho già potuto notare e apprezzare”.