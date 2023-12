Volley A1 femminile, Santarelli ancora a lungo sulla panchina di Conegliano?

Una firma per scacciare le voci di addio. A metterla sarebbe stata Daniele Santarelli. Ma non si tratterebbe di una firma qualsiasi. IL coach della Prosecco Doc Imoco Conegliano avrebbe rinnovato il suo contratto con la società gialloblù, in scadenza a fine stagione, fino al 2027.

A renderlo noto, nella giornata odierna, Voleybolun Sesi, uno dei media turchi che riserva grandi attenzioni alle sortidel tecnico umbro, che va ricordato è anche il ct della nazionale turca con la quale ha trionfato negli ultimi europei.

Si attende la conferma ufficiale, ma la fonte viene ritenuta attendibile: quella tra Santarelli e la società del presidente Garbellotto è una storia destinata a durare ancora a lungo. Con tanti altri traguardi da raggiungere dopo i cinque scudetti, 4 Coppe Italia, una Champions League e due Mondiali per Club già conquistati.