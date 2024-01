Volley A1 femminile, Santarelli bacchetta Conegliano: "Dovevamo uscire con i tre punti"

Dopo Chieri, Roma. Ovvero un'altra battaglia. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha perso il secondo punto nelle ultime due partite contro una squadra, quella giallorossa, che ha dato fondo a tutte le energie possibili per cercare l'impresa.

Daniele Santarelli, pur capendo le difficoltà che la partita ha riservato, non può essere completamente soddisfatto del risultato e spiega il perchè durante il viaggio di ritorno in pullman: "Abbiamo affrontato una Roma combattiva e con un Imoco non sempre ordinata nel muro-difesa. Forse dovevamo rischiare di più in attacco in certi frangenti, ma quando abbiamo iniziato ad aggiustare il muro-difesa la partita è totalmente cambiata. Portiamo comunque a casa due punti ed è la seconda volta che ci troviamo sotto 2-1 e poi la ribaltiamo".

In vista della Coppa Italia bisognerà mantenere dunque le antenne dritte: "Ci aspetta un match molto importante , ci teniamo tantissimo e speriamo che il palazzetto possa essere pieno perché vogliamo fortemente conquistare la Final Four".

L'avversario, sulla strada di Trieste, sarà Il Bisonte Firenze, capace in passato di giocare qualche brutto scherzo alle pantere. E mercoledì di scherzare se ne dovrà fare assolutamente a meno...