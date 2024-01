Champions, Conegliano brucia le tappe e Santarelli è felice: "L'atteggiamento è stato quello giusto"

L'Antonio Carraro Imoco Volley ha ricevuto in dote un bel regalo dal Resovia, sconfitta 3-2 a Stoccarda e, compiendo il proprio dovere in quel di Beveren (Belgio) ha ottenuto il pass anticipato ai quarti di finale.

Il coach Daniele Santarelli non può nascondere la sua soddisfazione per la sua squadra, capace di rimanere sempre sul pezzo e non distrarsi: "Al di là della caratura dell'avversario sono particolarmente contento perchè ho visto cose buone. Siamo state particolarmente ordinate. Temo sempre queste partite perchè sai di avere molto di più. Ma la testa fa la differenza così come l'atteggiamento, e quest'ultimo è stato quello giusto". Santarelli ha poi precisato che "siamo state un po' fallose in certi frangenti ma è una cosa che ci portiamo dietro però è stato un buon match. Nonostante il vantaggio ho visto le ragazze continuare a spingere". Sulla gestione: "Ho ruotato la squadra perchè volevo che la partita finisse con questa convinzione e permettere il rodaggio in vista del campionato e della Coppa Italia. Nell'ultimo periodo avevo fatto diversi cambi ma non stasera". Rimane ancora una partita: "Ci è rimasto da affrontare il Resovia e ci teniamo a finire alla grande". Domenica c'è Chieri: "Non si può dire che il calendario sia ottimale con noi. L'avversario è molto temibile, con un buonissimo roster. Dovremo giocare come sappiamo convinti dei nostri mezzi. Abbiamo recuperato tutte le giocatrici e questo mi fa molto piacere, perchè mi dà la possibilità di scegliere. Poi torneremo a giocare martedì in Champions. Ci vuole testa e recupero. Cercheremo di fare il massimo e mi aspetto un PalaVerde come sempre strapieno".

I protagonisti in campo

Anche Marina Lubian, 7 punti all'attivo, non ha deluso: "Siamo contente perchè abbiamo compiuto un ottimo passo per proseguire il nostro percorso. C'è ancora tanto da fare, ma abbiamo dimostrato tutta la nostra forza". Lo sguardo è rivolta a Chieri: "Affrontiamo una squadra sempre molto ostica ed agguerrita, non vediamo l'ora di giocarla".