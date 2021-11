Imoco Volley, stavolta Santarelli gongola: "La miglior prestazione di quest'anno"

Daniele Santarelli questa volta può essere felice al 100%. La sua Prosecco Doc Imoco Volley, vincendo a Chieri con il massimo scarto, ha eguagliato la striscia positiva più ampia di sempre nonostante, e va ancora una volta sottolineato, non abbia potuto disporre per un periodo piuttosto lungo di giocatrici come Fahr, De Gennaro e Sylla (quest'ultima in campo per uno spezzone di partita in attesa del suo completo recupero). Il coach era stato in passato abbastanza critico con le sue atlete malgrado i risultati siano sempre arrivati, stavolta non riesce a trattenere la sua soddisfazione per un successo che le avvicina alla leggenda.

Ai canali social ha analizzato così la prestazione del PalaFenera: "Penso che questa sia stata, almeno per adesso, la vittoria più bella di quest’anno, per la pallavolo espressa, perchè venivamo da un momento non semplicissimo per noi dal punto di vista del gioco. Ho visto le ragazze molto motivate dopo la partita di Busto. Oggi abbiamo, fatto secondo me, una gran gara in un campo molto difficile, contro una squadra molto forte con tante alternative. Credo che questa vittoria ci farà molto bene perchè venire qua e vincere 3-0 non è facile per nessuno, quindi molto contento della prova delle ragazze. C’è ancora qualcosa da fare, come sempre del resto, ma i passi in avanti sono stati grandi rispetto all’ultima gara. Sono molto contento della prestazione della mia squadra".

Si guarda già al futuro. Si gioca a Cuneo il cosiddetto "derby del vino", quale migliore occasione per riscrivere la storia della pallavolo mondiale? "Affronteremo una squadra ostica e per fortuna si giocherà vicino a dove ci troviamo ora quindi non è una trasferta lunga. Hanno delle caratteristiche diverse da Chieri, ma sono molto temibili perchè giocao bene a pallavolo e possiedono dei fondamentali che funzionano in maniera ottimale. Dovremo esprimere ancora una volta un ottimo gioco e confermarci".