Imoco Volley, Santarelli è il nuovo commissario tecnico della Serbia

Per Daniele Santarelli è proprio un momento d'oro. Il tecnico della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, dopo averla condotta poco meno di due settimane fa all'ennesimo trionfo, ha ricevuto un'importante promozione: quella a commissario tecnico della nazionale femminile della Serbia, sconfitta proprio dall'Italia nell'ultimo europeo la cui finale per giunta è stata disputata proprio a Belgrado. Per il folignate di nascita si tratta della seconda esperienza alla guida di una selezione, dopo quella con la Croazia, durata dal 2018 fino ad oggi ed erediterà il posto lasciato da Zoran Terzic (in carica dal 2002 dai tempi della vecchia Jugoslavia ed in passato sulla panchina della Despar Sirio Perugia per un breve periodo nella stagione 2010/11).

Questo il suo commento sui canali social del club gialloblù: "È un onore e un privilegio per me essere il selezionatore della nazionale femminile della Serbia, che è una delle migliori al mondo. Ho seguito la squadra nell’ultimo anno e ammiro molto i risultati raggiunti e la costante voglia di vincere che contraddistingue da sempre questa squadra. Farò del mio meglio all’interno del lavoro nella Federazione Pallavolo della Serbia, che mi ha dato fiducia e offerto questa opportunità molto importante. La prossima estate sarà molto difficile per noi, con le gare della Volleyball Nations League ed il Mondiale. Cercheremo di mantenere la continuità di buoni risultati e lavoreremo sodo per mantenere la nazionale serba ai vertici della pallavolo mondiale e rendere tutti in Serbia orgogliosi di noi".

ALTRI DUE RINVII - Il Covid è ancora protagonista nel campionato italiano ed ecco che due partite, quella di stasera con Bergamo (che avrebbe dovuto essere il recupero del match saltato a Santo Stefano) e quella di domenica a Novara. Nella giornata odierna sono state riscontrate nel gruppo squadra delle pantere alcune positività che hanno fatto scattare in automatico il rinvio. Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove date.

I biglietti acquistati per la sfida contro le orobiche saranno validi per il recupero, chi volesse il rimborso deve seguire la procedura indicata sul nostro sito, sezione biglietteria, e chiedere il rimborso dal gestore Vivaticket.