Serie A1 femminile, Imoco Volley: altro prestigioso riconoscimento per Daniele Santarelli

La nuova stagione è appena iniziata, ma Daniele Santarelli continua a fare incetta di prestigiosi riconoscimenti personali. L'allenatore dell'Imoco Volley ha ricevuto il Premio Nazionale Ansmes intitolato a “Alberto Castagnetti” dal Consiglio Nazionale dell’Ansmes (Associazione Nazionale Palme, Stelle e Collari d’oro al merito del Coni e del Cip) che riunisce tutti coloro che negli anni hanno ottenuto (dirigenti, tecnici e Società) la massima onorificenza Sportiva, assegna ogni anno un premio al miglior dirigente, alla migliore Società e al miglior tecnico distintisi nel corso dell’anno.

La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di ieri presso il prestigioso Circolo della Spada Edoardo Mangiarotti ed è chiara testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni dallo stesso Santarelli sia alla guida del club che delle varie nazionali da lui guidate in questi anni, ultima della serie la Turchia, con la quale in una sola estate ha conquistato sia la VNL che il titolo europeo, oltre ad averla qualificata ai giochi di Parigi 2024 al primo tentativo.

Sicuramente un ottimo viatico per un'annata in cui non mancano i traguardi da inseguire nelle varie competizioni in cui le pantere saranno impegnate.