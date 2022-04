Imoco Volley, che disdetta per Sarah Fahr: dovrà operarsi di nuovo

Il calvario sembrava alle spalle, ma la sfortuna si è accanita nuovamente su di lei. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, nella volata per scudetto e Champions, dovrà definitivamente rinunciare a Sarah Fahr. La centrale, da poco rientrata dopo un lunghissimo infortunio (coach Santarelli l'aveva schierata titolare nel 3-0 di Perugia), si è rifatta male in gara due dei quarti di finale dei playoff a Firenze e la sua uscita improvvisa dal campo aveva consigliato un consulto medico a Villa Stuart (Roma) dal professor Pierpaolo Mariani allo stesso ginocchio operato in precedenza. Il verdetto è spietato: la sfortunatissima giocatrice dovrà subire nella giornata di domani un nuovo intervento chirurgico e di conseguenza la sua stagione si chiude qui (mancherà anche alla nazionale che dovrà disputare i mondiali). Da tutti noi l'incoraggiamento a non mollare e un augurio di una pronta guarigione.

LA NOTA UFFICIALE - Così la società ha dato la notizia sul proprio sito: "La società comunica che l’atleta Sarah Fahr, dopo il consulto odierno a Roma seguente alla ricaduta dell’infortunio al ginocchio destro, domani verrà nuovamente operata al legamento crociato dal prof.Mariani a Villa Stuart. Di conseguenza è terminata la stagione della centrale della Prosecco DOC Imoco e della Nazionale.

La società e tutta la “famiglia” di Prosecco DOC Imoco Volley mandano a Sarah un abbraccio e un grande in bocca al lupo per il recupero. FORZA SARAH!!!!!".

LO SCORAMENTO DELL'ATLETA SUI SOCIAL - Così su Istagram la centrale ha esternato le sue sensazioni dopo la diagnosi: "Mai e poi mai avrei pensato di ritrovarmi qua a scrivere queste parole e ancora adesso mi sembra impossibile.

Il 13 Aprile 2022 mi sono nuovamente rotta il crociato anteriore del ginocchio destro. Neanche un mese dopo essere tornata a giocare e a solo 8 mesi dal precedente infortunio. Non credo di essere in grado di descrivervi come sto adesso. Vedo tutto nero e non so proprio dove trovare le forze per riaffrontare tutto quanto. Sembra proprio che ci sia qualcuno o qualcosa che non vuole che io faccia quello che più mi piace fare ovvero GIOCARE a pallavolo….

Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e incoraggiamento e spero di poter tornare presto a essere la Sarah solare e positiva che tutti conoscete

Domani sarà l’ennesima rinascita".