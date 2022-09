Seconda amichevole e nuovo pareggio per il Volley Treviso

Seconda amichevole e secondo pareggio per la prima squadra orogranata del Volley Treviso, impegnata giovedì 22 settembre in un test casalingo contro la Pallavolo Portogruaro. Come la prima gara contro il Silvolley, l'amichevole è stata equilibrata e ha permesso a coach Zanin di testare diverse soluzioni in vista del campionato di serie B. Per i veneziani una miglior lettura a muro, con ben 12 punti nel fondamentale; per gli orogranata qualche errore di inesperienza di troppo, ma comunque una buona attitudine che ha permesso di giocare punto a punto quasi in ogni set, riuscendo ad avere la meglio nel secondo e nel quarto.

La prossima amichevole sarà oggi, sabato 24 settembre, contro il Futura Cordenons, altra compagine che i trevigiani ritroveranno in campionato. Inizio riscaldamento alle 16:30 in Ghirada. Domenica 25 invece il test in trasferta contro il Volley Montichiari. Questo è il tabellino dell’ultima sfida:

VOLLEY TREVISO - PALLAVOLO PORTOGRUARO 2-2 (20-25, 25-23, 21-25, 25-23)