Conegliano si riaffaccia in campionato: domani sera anticipo a Casalmaggiore

Non conosce sosta la stagione delle pantere, anche se oramai questo non fa più notizia. A soli due giorni dalla convincente vittoria con il VakifBank, che è valsa la qualificazione alle semifinali di Champions League, la Prosecco Doc Imoco Volley torna in campo per l'anticipo della quint'ultima di campionato. Domani sera si gioca a Casalmaggiore con il chiaro intento dapprima di mantenere l'imbattibilità e di chiudere quanto prima il discorso primato.

Quella che si prospetta è una partita molto insidiosa in quanto la formazione lombarda, che ha risentito della prematura uscita dall'Europa, si è resa protagonista di una partenza zoppicante per poi migliorare sensibilmente nelle ultime settimane. Se ne è accorta Novara, che nel recupero di un paio di settimane fa ha perso 3-1 non sfruttando la possibilità di issarsi da sola al secondo posto.

Occorre dunque drizzare le antenne e giocare ai massimi livelli. Sarà molto importante ancora una volta la panchina lunga, con un'adeguata turnazione delle atlete, facendo però in modo che il livello non si abbassi.

Squadre in campo alle ore 20:30 con il match che si giocherà al PalaRadi.

Precedenti ed ex

Sono 28 le sfide complessive giocate, con il bilancio che sorride nettamente alle gialloblù: 23 sono le vittorie di quest'ultime, 5 quelle delle lombarde.

Ex di Casalmaggiore coach Santarelli (vice allenatore nell'anno del tricolore, 2015) e Alessia Gennari, nella squadra di casa sono ex Pantere Micha Hancok, Simone Lee, Emma Cagnin e il libero Chiara De Bortoli.

La vigilia del coach

Tocca a Daniele Santarelli presentare il match: «La stagione non ci dà tregua, ma lo sappiamo e siamo abituati a questi ritmi. L'importante è resettare ancora una volta quanto fatto ieri, siamo soddisfatti per il risultato che ci dà ancor più convinzione nei nostri mezzi, ma dobbiamo guardare al prossimo impegno di domani dove non ci tireremo indietro. Siamo prime in classifica, ma non è il momento di amministrare, non è nel nostro DNA e quindi si continua a spingere con la consueta concentrazione e con lo spirito di fare sempre le cose al meglio. Casalmaggiore anche se viene da una sconfitta è in un buon periodo, hanno fatto molti passi avanti rispetto all'andata e ora sono una squadra veramente temibile che in casa sua potrà darci fastidio. Giocano una palla veloce in attacco e hanno più peso in fase offensiva da quando c'è stato l'arrivo di Simone Lee che conosciamo bene. Non sarà facile gestire il recupero fisico e mentale della squadra, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine e scenderemo in campo domani per fare ancora la nostra miglior partita».