Conegliano festeggia la Coppa Italia ospitando Bergamo

Il calendario, tra le comprensibili e giuste rimostranze di presidente e allenatore, continua a non concedere pause. Domenica prossima la Prosecco Doc Imoco Conegliano ospiterà al PalaVerde il Volley Bergamo con il chiaro intento di continuare a vincere e mettere al sicuro quanto prima la vetta della regular season.

Sarà anche l'occasione di festeggiare davanti al proprio pubblico la conquista della Coppa Italia avvenuta appena cinque giorni fa in quel di Trieste. Nello specifico, finita la partita, verrà proiettato il video emozionale a cura dell'agenzia Awom sul trionfo conseguito in terra giuliana e a seguire la capitana Asia Wolosz e le sue compagne effettueranno un giro di campo con il trofeo.

Squadre in campo alle ore 17 in un match sulla carta dal pronostico ben definito, ma comunque tutto da giocare

Precedenti ed ex

Il bilancio delle sfide giocate sorride totalmente alle gialloblù, vittoriosa in cinque occasioni su cinque.

Tre sono le giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie e che attualmente fanno parte del roster di Bergamo: Laura Melandri, Giulia Gennari e Bozana Butigam.

L'antivigilia del coach

Così' Daniele Santarelli due giorni prima del ritorno in campo: «E' una partita che cade in un momento strano perchè siamo proprio in mezzo al quarto di finale di Champions e dopo la Coppa Italia, ma la forza della mia squadra è proprio quella di pensare a fare bene in ogni singola partita che il calendario ci propone, anche se è un momento convulso della stagione. Ogni gara serve per crescere e per dare morale e convinzione al gruppo, nonostante le fatiche la squadra sta bene, abbiamo tutte le effettive a disposizione. Noi sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e dove vogliamo arrivare, ogni partita in questo senso è una tappa della nostra crescita. Domenica sarà bello anche perchè possiamo riabbracciare i nostri tifosi e a fine gara fare festa con loro per celebrare la vittoria della Coppa Italia. A Trieste come da tradizione è stato bellissimo averli a fianco e sentire il loro sostegno, ci sembra giusto dedicare a loro questa festa anche perchè con ritmi così purtroppo spesso non abbiamo nemmeno il tempo di goderci le vittorie che dobbiamo subito pensare al traguardo successivo.La partita con Bergano comunque non sarà facile, loro sono a caccia di punti e vorranno sorprenderci, tra l'altro abbracceremo qualche ex che ci ricordiamo bene, noi cercheremo come sempre di dare il massimo e di fare un'altra bella prestazione di fronte al pubblico del Palaverde».