Conegliano non perde colpi e Santarelli è soddisfatto: «Importante vincere prima della Coppa Italia»

La Prosecco Doc Imoco Conegliano continua a vincere, malgrado il turnover. Questa volta è stato Il Bisonte Firenze a cadere sotto i colpi delle pantere e il 3-1 di Palazzo Wanny significa allungo in classifica nonchè la possibilità di gestire adeguatamente le forze in vista delle altre competizioni.

Daniele Santarelli fotografa così l'andamento del match: «E' stata un'Imoco diversa ma comunque combattiva. Di uguale invece c'è stato che abbiamo sofferto e tanto. Non era facile venire qua, cambiare formazione, ruotare e far giocare giocatrici che non vedevamo da tanto tempo. Ne è uscita una partita così così, in cui a tratti non siamo stati noi stessi: un secondo set in cui abbiamo preso un break che ci ha condizionato e un quarto in cui ci siamo complicate il cammino con troppe disattenzioni. Però è venuta fuori un’altra vittoria da tre punti che tiene lontane le avversarie, ma soprattutto era importante vincere prima della Final Four di Coppa Italia».

La parola alle protagoniste sul campo

Sul parquet del nuovissimo palasport fiorentino si è vista un'ottima Federica Squarcini, 12 punti all'attivo: «Il Bisonte aveva un gioco veloce ed efficace, difficile da fermare con la palla precisa. Difatti in alcune azioni abbiamo davvero faticato a contenerle. Poi abbiamo approfittato di alcuni errori loro, ma faccio i complimenti a questa squadra perché ci ha messo in difficoltà. Era importante vincere anche in vista delle semifinali di Coppa Italia contro Chieri, che è una squadra che gioca veloce come il Bisonte, quindi ci siamo abituate ad affrontare questo tipo di gioco». Per la centrale un ritorno in campo particolare: «Sono felice di aver giocato qui a Firenze, con tanto pubblico che mi ha incitato. Sono contenta di aver trovato spazio, perché questo è un periodo in cui giochiamo partite complicate ed è normale che ci siano meno rotazioni; sono felice di esserci e di aver dimostrato che posso dare il mio contributo».

Sempre in tema di centrali, Sarah Fahr commenta così: «Partita un po' strana, non approcciata al meglio e e con qualche tensione di troppo. Siamo contente di aver portato a casa il risultato, che è la cosa più importante. La difesa del Bisonte è una delle caratteristiche che in questo periodo ha messo in difficoltà tante squadre, e il loro gioco veloce mette abbastanza in crisi. È una squadra sicuramente forte che crea problemi alle avversarie, ma noi abbiamo fatto il nostro».