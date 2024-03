Conegliano travolge Novara e si prende il primato

Chiunque sperava che la Prosecco Doc Imoco Conegliano perdesse la propria imbattibilità è rimasto fortemente deluso. Troppe erano le motivazioni e la posta in gioco, seppure al cospetto di una formazione come la Igor Novara segnalata in un momento magico sul piano psicofisico.

Le pantere con una vittoria piena avrebbero ottenuto il primato aritmetico in regular season con tre giornate d'anticipo sulla fine della stessa (che significa automatica qualificazione alla prossima Champions) e non hanno deluso, vincendo 3-0 e dimostrando che quando le motivazioni sono a livelli massimo sono una montagna da scalare per qualunque avversario.

E' stato un match letteralmente dominato da Wolosz e compagne, che hanno di fatto maramaldeggiato nel primo e nel terzo set per poi soffire nel secondo, vinto ai vantaggi. Trascinatrice assoluta non poteva che essere Isabelle Haak, migliore in campo con 23 punti, 1 ace, 2 muri e 55% in attacco, sempre più dominatrice di questa serie A1.

Dunque un altro prestigioso obbiettivo centrato dalle gialloblù, che ora possono guardare con maggiore serenità alla semifinale con l'Eczacibasi. Prima però c'è l'anticipo di Vallefoglia, con diretta sabato sera alle 20:30 su RaiSport.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro.

Sprint gialloblù in avvio con Lubian, Plummer ed Haah (6-3), che costringe Bernardi, festeggiato prima del match per il suo ritorno al PalaVerde, al time out. L'ace di Lubian vale il 13-9 mentre l'attacco di Haak il 15-10. Le azzurre cercano di rimanere attaccate, ma la sfortuna torna a bussare: Markova deve uscire per infortunio e le pantere volano sul 18-10. Conegliano alza muri a ripetizione e chiude con facilità il primo set sul 25-14.

Novara torna in campo nella seconda frazione con un piglio completamente diverso e con Akimova va sul 7-10. Grazie ad una difesa più efficace le piemontesi riescono a mantenere il distacco (14-17). L'inerzia cambia quando Haak realizza il 17-18 e Akimova, nettamente sotto pressione, sbaglia per il 19 pari. Ancora Haak firma il sorpasso (21-20), Bujis risponde a tono (23-23). Si va ai vantaggi risolti con un ace di Haak.

Nel terzo set non c'è praticamente partita. Il muro di Fahr significa 9-3, il siluro di Haak il 14-7. Novara con Danesi ha un sussulto (16-11), ma ancora Fahr è implacabile (19-12). Chiudono Haak e Cook su un netto 25-17 che non lascia spazio ad intepretazioni di sorta.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA

(25-14,27-25,25-17)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 3, Haak 23, De Gennaro, Robinson Cook 15, Plummer 8, Gennari, Squarcini ne, Fahr 10, Bardaro ne, Lubian 8, Lanier ne, De Kruijf ne, Piani ne, Bugg ne. All.Santarelli

Igor: Szakmary, Guidi ne, Bosio, Bartolucci, De Nardi, Buijs 11, Fersino, Bosetti 5, Chirichella , Danesi 2, Bonifacio 6, Markova 1, Akimova 13, Kapralova ne. All. Bernardi.

Arbitri: Cerra e Brunelli

Durata set: 22′,32′,24′

Spettatori: 4.430

Note: Errori battuta Co 12,No 6; Aces: 6-3 ; Muri: 8-3 ; Errori attacco: 5-4

MVP: Haak