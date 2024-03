È una Conegliano balbettante ma vincente. Santarelli: «Partiti male, ma ne siamo venuti fuori alla distanza»

Non bella ma vincente. La Prosecco Doc Imoco Conegliano parte a rilento, cosa non nuova in verità in questa stagione, ma riesce ad ottenere il risultato pieno malgrado i giochi per la vittoria della regular season fossero già fatti dalla giornata precedente.

Daniele Santarelli commenta così il successo di Vallefoglia: «Non è stata una bella partita. Ci siamo innervositi dopo la brutta partenza del primo set. Ho cambiato tante giocatrici e questo sicuramente non ha aiutato, speravo in una partenza migliore». Il tallone d'achille è stato il classico avvio al di sotto delle proprie possibilità; «Il primo set ci ha condizionato, poi ne siamo venuti fuori alla distanza. Loro hanno cambiato tantissimo e questo ci ha aiutato. Pazienza, è comunque una vittoria e non è mai scontato. Adesso però dobbiamo subito resettare e pensare a quello che verrà: abbiamo una sfida troppo importante per noi, il fattore campo è dalla nostra e vogliamo sfruttarlo al massimo».

La parola alle giocatrici

A parlare al termine del match è la centrale Federica Squarcini: «E' stata una prestazione difficile da parte di tutti, però ne siamo uscite al meglio. Siamo partite un po’ male nel primo set, come ultimamente ci succede spesso, poi ci siamo riprese; complimenti comunque anche a Vallefoglia, che ha espresso un buon gioco. Noi abbiamo fatto tanti errori e questo non ci ha permesso di recuperare, però siamo state brave dal secondo a rientrare subito ed essere ordinate, facendo tutto quello che si doveva. Adesso testa alla Champions che è importantissima».