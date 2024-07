Conegliano, la campagna abbonamenti parte con il piede giusto

Non si spegne l'entusiasmo attorno all'Imoco vincitutto delle utlime stagioni. Al contrario aumenta. La campagna abbonamenti indetta dalla società gialloblù è partita come meglio non si poteva: i tifosi hanno letteralmente preso d'assalto, nelle due settimane riservare ai rinnovi dei vecchi abbonati, le due sedi di Conegliano (ristorante Fen & Kee) e Treviso (Imoco Center al Palaverde). L'iniziativa "Aperiabbonati" in collaborazione con il naming sponsor Prosecco DOC, si è rivelata dunque particolarmente azzeccata.

La Campagna Abbonamenti "Sempre + Pazzi di Te" riaprirà i battenti dal 2 al 27 settembre al Palaverde (lunedì-venerdì), con la possibilità di sottoscrivere nuovi abbonamenti. Per i pochi che non hanno rinnovato a luglio, ci sarà la possibilità di mantenere comunque il prezzo scontato per gli ex abbonati, senza però la prelazione sul posto della scorsa stagione. Informazioni, prezzi e modalità su www.imocovolley.it/campagna-abbonamenti-2024-25/.

La soddisfazione del presidente

A fare il punto della situazione è Piero Garbellotto: «Abbiamo registrato un ottimo afflusso in questa prima fase, rispetto allo scorso anno nello stesso periodo abbiamo registrato il 20% in più di conferme dell'abbonamento, siamo molto contenti della risposta e dell'entusiasmo del nostro pubblico che non finisce mai di regalarci soddisfazioni. I nostri tifosi hanno accolto con grande favore e partecipazione gli sforzi importanti fatti anche quest'anno dalla società per allestire un roster di altissimo livello che ci farà divertire nelle tante competizioni che ci aspettano. I primi segnali dell'entusiasmo del popolo gialloblù sono stati davvero incoraggianti, a settembre riapriamo la campagna anche ai nuovi che volessero abbonarsi ed avere quindi assicurata in carnet tutta la stagione delle Pantere, e confidiamo in una risposta in linea con questa prima fase a conferma della crescita sempre costante dell'entusiasmo per le imprese della Prosecco DOC Imoco, un orgoglio per sportivi e appassionati del nostro territorio».