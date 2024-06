Conegliano, fiducia ancora a Sarah Fahr

I brutti infortuni rimediati in un passato non proprio lontano non hanno scoraggiato questa coraggiosa giocatrice, che è riuscita con tanta determinazione a tornare ai suoi livelli abituali.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano non vuole fare a meno del contributo di Sarah Fahr, confermata dalla squadra campione di tutto per la quinta stagione consecutiva.

La centrale, che ha riconquistato un posto nella nazionale vicinissima alle qualificazioni alle olimpiadi, ha sempre mantenuto un rendimento altissimo. Il suo score complessivo parla di 96 gare giocate in quattro stagioni con le pantere, in cui ha messo a segno 822 punti dei quali ben 207 siglati a muro e 66 al servizio, con un ottimo 58.8% nella percentuale d'attacco.

I trofei vinti con l'Imoco

4 scudetti

1 mondiale

2 champions league

4 coppe italia

4 supercoppe

Le prime impressioni

La classe 2001 è naturalmente entusiasta di poter proseguire questa esaltante avventura: «Sono felicissima di restare a Conegliano, un posto che davvero mi sento di chiamare casa e soprattutto famiglia. Si, perchè qui ne ho passate di tutti i colori negli ultimi anni e la società mi è stata sempre vicina, così come i tifosi, facendomi sentire importante, parte del gruppo, anche quando non giocavo. Devo tantissimo a questo club che mi ha dato la possibilità di esplodere da giovanissima e poi ha sempre creduto in me anche nelle difficoltà, sono davvero entusiasta di essere ancora una Pantera».

Sarah si è ripresa la scena con tanto carattere: «L'ultima stagione è stata quella del definitivo ritorno per me e non potevo chiedere un'annata migliore e una compagnia migliore perchè è stata una cavalcata incredibile fatta con un gruppo altrettanto incredibile. Abbiamo vinto quattro trofei, mi sono emozionata a giocare le finali scudetto nei pienoni da brividi del Palaverde e abbiamo vinto la Champions. A Lubiana due anni fa ero fuori per infortunio, era stato frustrante non aver potuto giocare la Superfinal, ad Antalya invece c'ero, ho voluto esserci a tutti i costi nonostante una distorsione non banale di pochi giorni prima, ma lo dovevo al club e a me stessa, ho stretto i denti e sono riuscita a scendere in campo, stavolta non volevo mancare per nulla al mondo. Il prossimo anno lo prevedo ancora più entusiasmante, sarà stimolante giocare con tante nuove compagne, ci saranno fuoriclasse da cui ancora una volta proverò ad assorbire qualche "skill" che mi serviranno a crescere ancora».

In autunno si tornerà in campo con un'unica missione, vincere: «Gli obiettivi? Quando si gioca a Conegliano si gioca per vincere, in tutte le competizioni, quest'anno torna anche il Mondiale che è una manifestazione molto affascinante, ma ci saremo su tutti i fronti. Sarà sempre più difficile riconfermarsi, il livello è sempre più alto come abbiamo visto negli ultimi playoff e la concorrenza sempre più agguerrita, noi con un gruppo nuovo sappiamo che dovremo avere un po' di pazienza, ma sono convinta che alla fine saremo lì a giocare per tutti i traguardi assieme ai nostri fantastici supporters gialloblù. Per noi i tifosi sono un vero uomo in più, ci danno forza e sostegno sempre, giocare nel Palaverde pieno è un'emozione fortissima e sono felice che anche il prossimo anno potrò avere ancora il privilegio di averli dalla mia parte!».