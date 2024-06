Conegliano, per Isabelle Haak si prospetta un'estate di riposo

Per Isabelle Haak la Golden League è stata l'ultima competizione a cui prenderà parte in questa lunghissima stagione. La campionessa svedese, che si accinge a disputare la terza annata con la Preosecco Doc Imoco Volley Conegliano, non disputerà con la sua nazionale la Challenger Cup, in programma nelle Filippine dal 4 al 7 luglio 2023.

Questo torneo mette in palio un posto per la prossima Volleyball Nations League, oltre che punti importanti per la qualificazione ai prossimi mondiali, obbiettivo "sensibile" per la nazionale scandinava.

Haak, in accordo con il commissario tecnico, l'italiano Giulio Bregoli, non è stata inserita nella lista delle convocate per la chiara esigenza di riposare e di ricaricare le batterie in vista di un 2024/25 che si prospetta altrettanto intensa e ricca di impegni. A dichiararlo la stessa giocatrice alla tv svedese SVT Sport, che può dunque godersi le ferie avendo fatto incetta di titoli sia con il club che con la nazionale.

A Scudetto, Champions, Supercoppa e Coppa Italia si aggiunge dunque la gemma della Golden League, strappata alla Repubblica Ceca al termine di una finale combattutissima. Una cinquina che presuppone un più che legittimo riposo.