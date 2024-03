E' una Conegliano incontentabile: Pinerolo giù in tre set

Quando si dice mai accontentarsi di nulla. Pazienza se i giochi per la vittoria della regular season sono già fatti da tempo e se c'è una finale di Champions da conquistare: la Prosecco Doc Imoco Conegliano dimostra di puntare decisa all'imbattibilità stagionale andando a travolgere senza tanti complimenti la Wash4Green Pinerolo, compagine sempre insidiosa e alla ricerca del miglior piazzamento nella griglia dei playoff.

La fortuna di Daniele Santarelli, quando il calendario non concede pause, è quello di poter ruotare le proprie atlete senza riesentirne eccessivamente. Questo ha consentito di poter sbrigare la pratica in poco tempo e ora ci si può dedicare in toto a quella che mercoledì prossimo si preannuncia una vera e propria battaglia. Per accedere alla finale le pantere sono obbligate a vincere con qualsiasi risultato.

Protagonista della serata è Kelsey Robinson Cook MVP con 15 punti, 48% in attacco, 2 muri e 1 ace.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Bugg-Lanier, Squarcini-Lubian, Gennari-Robinson Cook, libero De Gennaro.

L'inizio del match è a senso unico, malgrado Sorokaite cerchi di rispondere adeguatamente. I parziali recitano 13-9 e 16-10. Lubian spara a terra il 19-14, poi sono Plummer, Cook e Wolosz, quest'ultima con un ace, a chiudere di fatto i giochi. L'errore al servizio di Mason fissa il risultato sul 25-19.

Le pinelle non ci stanno ad abbandonare la scena prima del tempo e grazie a Nemeth ed Akrari partono discretamente nel secondo set (8-9). Squarcini a muro e Plummer replicano istantaneamente (11-9). Conegliano accelera e si porta sul 14-10, Cambi tenta di mettere un po' di pepe al match (15-14). Lubian però è brava a stampare il muro del 16-14. La svolta è data dai servizi vincenti di Cook e dalle iniziative di Lubian, che fanno volare le gialloblù sul 21-15. Chiude ancora Cook per il 25-18.

Pinerolo tenta di sparare le ultima cartucce con Mason, Nemeth e Sorokaite, ma è Lubian a fare ancora la differenza con l'ace del 10-7. Wolosz ispira Haak ed è 13-9. Non è finita: Storck entra ed in collaborazione con Sorokaite azzera il gap (14-14), Bardaro però risponde prontamente all'appello con il colpo del 18-16. Lo sprint finale è di chiara marca gialloblù: saranno Haak e Plummer a regalare alla loro squadra l'ennesima vittoria (25-21).

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-WASH4GREEN PINEROLO 3-0

(25-19,25-18,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 2, Haak 12, Squarcini 7, Lubian 11, De Kruijf ne, Lanier 1, De Gennaro, Gennari, Fahr ne, Robinson Cook 15, Bardaro, Piani ne, Bugg, Plummer 15. All.Santarelli

Wash4Green: Sorokaite 7, Cambi 5, Polder 6, Nemeth 9, Mason 5, Akrari 4, Moro, Storck 5, Camera ne, Bussoli ne, Cosi ne, Di Mario. All. Marchiaro.

Arbitri: Clemente e Zavater

Durata set: 24′,24′,26′

Note: Errori battuta Co 10, Pi 6; Aces 9-4 ; Muri: 8-5; Errori attacco: 6-5

MVP: Robinson Cook