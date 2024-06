Conegliano non cambia i liberi: restano De Gennaro e Bardaro

La Prosecco Doc Imoco Conegliano continua a non privarsi dei suoi pezzi forti e non cambia la coppia di liberi che nel corso dell'ultima trionfale stagione ha mostrato affidabilità assoluta.

Resteranno in gialloblù sia Monica De Gennaro, bandiera assoluta che si appresta giocare al PalaVerde per la dodicesima annata consecutiva, che Anna Bardaro, da una vita nella terra nel Prosecco se si comprendono gli anni del settore giovanile.

A presidiare dunque la seconda linea saranno ancora queste due giocatrici, desiderose di continuare a scrivere la storia con una maglia che già ha dato loro parecchie soddisfazioni.

La leggenda continua

Monica dunque non si schioda da Conegliano e continuerà a dare il suo contributo alla ricerca di nuovo successi. La sua carriera in gialloblù è iniziata nel 2013, soltanto un anno dopo la fondazione della società, ed è stata contrassegnata da una continuità di rendimento impressionante. In questo senso il 2023/24 le ha regalato un più che meritato ritorno in nazionale. Non solo questo: il libero di Sorrento è stata "chioccia" praticamente per tutte le generazioni che hanno vestito questa maglia.

I successi conquistati parlano chiaro. Questi quelli di squadra: Campionato italiano: 7 (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24); Coppa Italia: 6 (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24): Supercoppa italiana: 7 (2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023); Campionato mondiale per club: 2 (2019, 2022); Champions League: 2 (2020-21, 2023-24)

Quesri invece i premi personali: 2017 - Coppa Italia: MVP; 2017 - Champions League: Miglior libero; 2019 - Serie A1: MVP; 2021 - Champions League: Miglior libero; 2021 - Campionato mondiale per club: Miglior libero; 2022 - Campionato mondiale per club: Miglior libero

Infine le sue impressioni:

«Se mi volto indietro e penso a questi undici anni passati qui non mi sembra vero, sono cresciuta insieme a questo fantastico club e insieme abbiamo fatto un cammino incredibile che mi riempie di orgoglio e di gratitudine. La maglia gialloblù la sento cucita addosso come una seconda pelle, penso di essere fortunata a poter vivere un'esperienza così lunga in quello che considero il miglior ambiente che ci sia dove fare questo lavoro. Qui c'è tutto quello che si può desiderare per spingerti a dare il massimo, a partire da un affetto eccezionale da parte dei nostri tifosi, dalla qualità dello staff e di una società che ci mette nelle condizioni di poter sempre lottare per i massimi traguardi, con grande armonia e comunione d'intenti. La nostra forza e anche il mio approccio però è sempre quello di non guardare indietro, ma pensare sempre al prossimo obiettivo, sono già carica e inizierò la prossima stagione con lo stesso entusiasmo del primo giorno a Conegliano, dando tutta me stessa ogni giorno per aiutare la squadra a vincere ancora».

Il futuro è sempre stimolante: «La prossima stagione cambierà qualcosa, abbiamo salutato parte della squadra che ha fatto il "poker" nell'ultima annata, nello sport succede di doversi dire addio, per varie ragioni abbiamo dovuto dire addio ad atlete che hanno fatto la storia, ma come sempre la società sta allestendo un'altra squadra di livello assoluto per continuare ad avere ambizioni importanti e proseguire la nostra storia. Il primo obiettivo sarà quello di integrare bene le campionesse che arriveranno e creare il nuovo gruppo, ci vorrà lavoro e pazienza, ma assicuro ai nostri straordinari tifosi che saremo pronte con il massimo dell'impegno per regalare loro ancora tante soddisfazioni!».

Il talento al potere

Nel ruolo di libero ci sarà dunque spazio anche per Anna Bardaro, classe 2005, che ha sempre risposto presente quando chiamata in causa mostrando le sue ottime qualità. La sua carriera è iniziata con con il Montebelluna Volley, poi tappa successiva al Giorgione Castelfranco e al Bruel Bassano prima di fare nel 2018 il grande salto nel settore giovanile dell'Imoco Volley San Donà. Con le "panterine" vince subito lo scudetto Under 14 nel 2019 con il titolo di Miglior Giocatrice delle finali nazionali. E' stata anche una delle grandi protagoniste della tripletta (quest'anno diventata ...poker grazie al successo delle sue "eredi" in Puglia) di scudetti tra U18 e U19 . Già nell'ottobre 2021 coach Santarelli le ha dato la possibilità di esordire a soli 16 anni in un match di Serie A al PalaEur di Roma di fronte a 4000 spettatori. Nelle stagioni 21/22 e 22/23 Bardaro è stata spesso convocata in prima squadra, questa stagione appena trascorsa il salto definitivo nel roster gialloblù, con la grande fiducia di coach Santarelli che nei playoff italiani e nelle fase decisive di Champions l'ha spesso e volentieri fatta giocare in seconda linea come arma tattica spesso in momenti decisivi, con ottimi risultati.Anna nella sua ancora verdissima carriera ha già un palmarès da fare invidia a chiunque, avendo alzato insieme alle Pantere tre Scudetti, due Coppe Italia, una Champions League, un Mondiale per Club e tre Supercoppe.

Il suo score parla di 32 presenze con la soddisfazione di realizzare 5 punti, tutti dai nove metri. Segno che la ragazza c'è e si sta facendo.

Queste le sue sensazioni:

«Il mio primo anno da Pantera e’ stato a dir poco affascinante! Sono grata alla società, che ha creduto in me, all’allenatore e al suo staff e soprattutto alle mie compagne che hanno contribuito alla mia crescita professionale ed umana. Grazie al loro apporto ho potuto superare le inevitabili emozioni nei momenti in cui sono stata chiamata a giocare in contesti sportivi di grande rilievo».

Si va a caccia di nuove vittorie: «Qui alla Prosecco DOC Imoco Volley le ambizioni sono sempre altissime, non si pongono mai limiti agli obiettivi e quindi anche l’anno prossimo sono certa che lotteremo per essere protagoniste in tutte le competizioni a cui parteciperemo. Avremo come sempre la spinta speciale dei nostri tifosi, e con loro al nostro fianco sarà più facile puntare a conquistare altri trofei».