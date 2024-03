Conegliano ospita Novara per la grande classica del volley femminile

Non conosce pause la stagione del volley femminile italiano. Sul tema si è dibattuto sin troppo, ma va sottolineato che nell'anno olimpico non ci sono molte alternative. E così, a soli tre giorni dal match di Casalmaggiore, la Prosecco Doc Imoco Conegliano si accinge ad ospitare al PalaVerde la Igor Novara per il turno infrasettimanale nella grande classica della serie A1 Tigodà.

Sarà una serata importante per le pantere: dieci sono i punti di vantaggio sulla coppia Milano - Novara quando mancano quattro turni alla conclusione della regular season e dunque in caso di vittoria da tre punti il primato sarebbe aritmetico. Con tutti i vantaggi che ne possono derivare in fatto di gestione delle forze ed opportuna turnazione delle giocatrici anche in vista delle semifinali di Champions, che non sono lontanissime.

Si gioca alle ore 20:30 con il PalaVerde che dovrebbe presentare, come si conviene a serate di questa portata, il tutto esaurito.

Precedenti ed ex

Sono ben 49 le sfide giocate, con il bilancio favorevole alle venete, vittoriose in 37 occasioni contro le 12 delle piemontesi.

Due sono le ex in casa Novara, ovvero Anna Danesi ed Eleonora Fersino.

Un ritorno speciale

Quello di Lorenzo Bernardi sarà la prima apparizione da avversario al PalaVerde dopo aver contribuito a scrivere pagine memorabili con la Sisley Treviso, di cui ha indossato la maglia dal 1990 al 2002. L'attuale coach di Novara verrà premiato prima del match con una Magnum di Prosecco DOC Rosé.

La vigilia del coach

Il coach Daniele Santarelli presenta così la partita: «Conegliano contro Novara è una sfida che ha sempre il suo fascino, è una partita che si preannuncia interessante e combattuta, sarà un'altra grande occasione di spettacolo per il pubblico del Palaverde che potrà gustare un match con giocatrici fortissime e due team in salute che daranno il meglio. Novara dall'inizio l'avevo indicata come tra le favorite, non mi sorprende la sua brillante stagione fin qui perchè ha nel roster tante giocatrici abituate a collezionare trofei e un allenatore che conosce profondamente la pallavolo e cosa bisogna fare per vincere. Oltre alle veterane hanno anche l'esuberanza e la gioventù di Akimova che sta facendo molto bene e della novità Markova che danno alla squadra fisicità e potenza, sarà una gara interessante per noi, per loro e per i tifosi che saranno al Palaverde. Noi siamo pronte ad affrontarle in questa sfida tra la prima e una delle seconda, ma non guardiamo in questo momento alla classifica, bensì a giocare una partita alla volta al massimo delle nostre possibilità per proseguire nel nostro cammino di crescita in vista del prossimo impegno che conta, la semifinale della prossima settimana in Champions League. Ogni match ci dà la possibilità di capire dove siamo e dove vogliamo arrivare. La squadra sta bene, siamo pronte per un'altra bella sfida».