Conegliano, lunedì verrà presentata la campagna abbonamenti

Non si placa l'entusiasmo a Conegliano. L'annuncio dell'arrivo di Gabi, arrivato ufficialmente nella giornata di ieri, potrebbe presupporre un bagno di folla per quello che si preannuncia come l'evento che aprirà ufficialmente la nuova stagione.

Lunedì prossimo verrà presentata la campagna abbonamenti per il 2024/25, in cui verranno svelate le modalità di sottoscrizione delle preziose tesserine per poter godere di quello che si prospetta come uno spettacolo indimenticabile. Appuntamento alle 18 in Piazza Cima.

La nota ufficiale

"Il Presidente di Prosecco DOC Imoco Volley Piero Garbellotto presenterà al pubblico lunedì alle 18.00 alla Locanda Mezzosale di Piazza Cima a Conegliano il piano e l'immagine della nuova Campagna Abbonamenti 2024/25 che da martedì 9 sarà attiva per assicurarsi di assistere a TUTTE le partite al Palaverde delle Pantere gialloblù!

Vi aspettiamo per conoscere i dettagli della Campagna Abbonamenti e per brindare assieme, rigorosamente con il Prosecco DOC, alla prima tappa della nuova stagione!".