Conegliano rinnova la fiducia a Lanier

Altra importante conferma in casa Prosecco Doc Imoco Conegliano. Per la seconda stagione consecutiva vestirà la maglia gialloblù Khalia Lanier, giunta nel corso della scorsa estate da Bergamo.

Più che confortante il suo rendimento nella stagione che è stata contrassegnata dal poker di trofei: il suo score conta 289 punti nelle 30 partite disputate. Decisamente niente male.

La schiacciatrice, figlia d'arte (suo padre Bob è stato un grande giocatore di pallacanestro anni 70- 80), tornerà a disposizione di coach Santarelli dopo le olimpiadi facendo parte della spedizione Usa ai giochi di Parigi.

La carriera

Khalia muove i suoi primi passi nel mondo nel volley a livello scolastico nell'Arizona Storm, poi al college gioca nella NCAA Division I con la Southern California University:dove ottiene diversi riconoscimenti individuali (All America nel 2017 e 2019). Nella stagione 2020-21 firma il suo primo contratto professionistico nella Serie A1 italiana, ingaggiata dal Bergamo, al termine dell'annata gioca a Porto Rico, dove partecipa alla Liga de Voleibol Superior Femenino 2021 con le Pinkin de Corozal venendo premiata come miglior attaccante del torneo. Nella stagione 22/23 torna al Volley Bergamo e ottiene grandi risultati qualificandosi per la Final Four di Coppa Italia ed entrando nelle prime 8 a fine stagione con conseguente partecipazione ai playoff ed ottime statistiche individuali in attacco e in ricezione che la misero nel mirino della Prosecco DOC Imoco Volley. Nella sua prima stagione da Pantera dà il suo contributo al fantastico poker di successi del team di coach Santarelli.

Le prime impressioni

La giocatrice statunitense è al settimo cielo: «La mia prima stagione alla Prosecco DOC Imoco è stata migliore di quanto mi aspettassi. Vincere tutto con questo gruppo di ragazze è stato davvero speciale ed è stata un' annata che non dimenticherò mai. ?Penso che la cosa più importante che ho imparato sia stato come comportarmi in una squadra di così alto livello, imparare la mentalità che hanno le mie compagne di squadra per vincere quando siamo in difficoltà o come supportare chi ti circonda. Questo è ciò che rende una squadra come l'Imoco così vincente ed è stata una bella lezione per la mia carriera. I miei obiettivi personali sono continuare a crescere per diventare una giocatrice completa e guadagnare la fiducia dei miei compagne di squadra e dello staff tecnico. Come squadra penso che abbiamo tutte le carte in regola per continuare a vincere sia in campionato che nella Champions, avremo anche l'obiettivo del Mondiale. Le avversarie sono tante e forti, ma noi ci saremo.. ?Mi mancano già i tifosi del Palaverde! Non vedo l’ora di salutare tutti la prossima stagione e sentire la loro energia!»