Conegliano, ufficiale l'arrivo di Zhu Ting

Le indiscrezioni delle settimane scorse hanno trovato conferma: Zhu Ting vestirà ufficialmente la maglia della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

La schiacciatrice cinese, che avrà sulle spalle il numero 4, proviene dalla Savino Del Bene Scandicci dove ha trascorso le ultime due stagioni: particolarmente felice la prima, culminata con la conquista della Coppa Cev.

Biografia

Nata nella provincia di Henan, la ventinovenne neo gialloblù è la prima giocatrice cinese della storia del club ed è una delle più grandi interpreti della pallavolo mondiale, che da due lustri la vede protagonista sui palcoscenici più prestigiosi sia con la Nazionale Cinese (Campionessa Olimpica nel 2016, un bronzo e un argento mondiale nel 2018 e 2014, due Coppe del Mondo e 1 Campionato Asiatico), che con i club vista la militanza in top team come il Vakifbank Istanbul (dal 2016 al 2019 con 2 Champions League, 2 Mondiali per Club, 1 Scudetto, 1 Coppa di Turchia e 1 Supercoppa) e nelle ultime due stagioni in Italia alla Savino del Bene Scandicci con cui ha vinto una Coppa Cev e quest'anno ha conteso lo scudetto proprio alla Prosecco DOC Imoco Volley in un'appassionante finale.

A testimonianza del suo immenso valore ci sono dei premi personali quali i titoli di MVP alle Olimpiadi di Rio vinte nel 2016, alla Champions League nel 2017, al Mondiale per Club 2018 e 2 volte alla Coppa del Mondo.

E sul web

La società gialloblù ha fatto sapere di aver attivato a partire da oggi gli account ufficiali del club nei social network cinesi, così da promuovere le imprese della fuoriclasse cinese e della sua squadra nel continente asiatico e sviluppare così visibilità e opportunità commerciali nel mercato cinese per i marchi partner della società e per il territorio veneto.