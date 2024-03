Conegliano si impone anche a Vallefoglia e ora la testa va alla Champions

Il primato in regular season è già in cassaforte da tre giorni, ma questa Prosecco Doc Imoco Conegliano è capace ogni volta di costruirsi nuovi obbiettivi. Il prossimo è il mantenimento dell'imbattibilità in campionato, con la chiara volontà di non regalare nulla.

Così le gialloblù, nell'anticipo della terzultima giornata, hanno vinto 3-1 a Vallefoglia nonostante alcune giocatrici non siano state impiegate (e qui torna il discorso sull'ampiezza e la qualità della rosa a disposizione di Daniele Santarelli) portando la striscia vincente a 38 partite.

Nella serata pesarese si è vista una super Haak, strameritatamente MVP con 30 punti, 4 aces e 1 muro, segno che questa giocatrice continua a candidarsi come la migliore del campionato.

Il discorso serie A1 può dunque essere momentaneamente accantonato. Giovedì prossimo ci sarà la semifinale di andata di Champions contro l'Eczacibasi. Sarà quantomai importante partire bene.

La partita

Santarelli attua parziale turnover schierando un sestetto composto da Bugg-Haak, Squarcini-De Kruijf, Lanier-Gennari, libero De Gennaro.

La classica partenza a rallenty delle pantere è oramai un programma. Degradi e Aleksic le tengono sulle spine (8-6 e 16-14) e successivamente le gialloblù patiscono la freschezza delle tigri, che vanno ad imporsi, nonostante la buona vena di Haak, sul 25-22.

Nella seconda frazione Conegliano, prevedibilmente, sale di tono migliorando la ricezione ed il muro difesa. A pungere sono anche le laterali Lanier e Gennari (8 punti in coppia). C'è gloria per Bugg, che serve bene le attaccanti, contribuendo al 17-25 conclusivo.

Vallefoglia deve ancora conquistare un punto per la matematica certezza dei playoff e ci prova, poi sono le bordate di Haak e le combinazioni Bugg - De Kruijf a scavare il solco (9-15). Entra nelle fila biancoverdi Gross Scharmann che mura due volte (12-15); Gennari e Squarcini allungano nuovamente (17-21). Le padrone di casa non mollano e risalgono fino al 15-17. C'è equilibrio in questa fase, ma a spezzarlo sono Haak e De Kruijf a firmare il 22-25.

L'intenzione è quella di escludere code di sorta e a vestire i panni della trascinatrice è sempre Haak nello 0-8 iniziale. Degradi e compagne provano a rimettersi in scia ma non c'è nulla da fare. Il ritmo impresso dalle pantere è troppo alto e il quarto set, e di conseguenza la partita, si chiuderà sul 13-25.

Il tabellino

MEGABOX VALLEFOGLIA-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3

(25-22, 17-25, 22-25, 13-25)

Megabox: Aleksic 7, Mingardi 5, Giovannini 4, Mancini 4, Dijkema 5, Degradi 11, Panetoni (L), Grosse Scharmann 10, Kosheleva ne, Cecconello 4, Provaroni, Kobzar, Gardini 4. All. Pistola.

Prosecco DOC Imoco: Haak 30, De Gennaro, ,Bugg 2, Robinson Cook ne, Plummer ne, Gennari 14, Squarcini 9, Wolosz ne, Fahr ne, Bardaro, Lubian ne, Lanier 8, De Kruijf 11, Piani. All.Santarelli

Arbitri: Santoro e Piana

Durata set: 27’25’,28′,23′

Note: Errori battuta Va 9,Co 13; Aces: 4-5 ; Muri: 8-12

MVP: Haak