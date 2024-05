C'è la conferma: Robin De Kruijf lascia Conegliano e il volley

E' forse uno degli addii più dolorosi. Dopo una stagione incredibile la Prosecco Doc Imoco Conegliano saluta la sua Regina. Robin De Kruijf, otto anni di militanza in gialloblù, appende le ginocchiere al chiodo e lo fa nel modo migliore, sollevando al cielo la Champions League con una presenza in campo da titolare.

La centrale olandese è giunta tra le fila delle pantere nel 2016 da una squadra destinata a duellare per lungo tempo per la conquista dei traguardi europei e mondiali, il VakifBank di Istanbul, ed è subito grande feeling. Il suo score parla di 6 scudetti, 6 coppe Italia, 7 supercoppe di Lega, 2 mondiali per club ed infine 2 Champions League. Praticamente quasi tutti i trofei vinti sul campo dal club.

Lungo il suo messaggio sul suo account Instagram, con cui si congeda dalle pantere e dalla pallavolo giocata:

"Non è più un segreto, la mia ultima partita è stata giocata e chiudo la mia carriera di pallavolo. Dopo 16 anni di pallavolo professionistico è arrivato il momento di un'avventura diversa, per la quale sono nervoso visto che la pallavolo è l'unica vita che conosco ma sono anche molto entusiasta!

Avere successo e vincere comporta talento ma credo che porti anche molta fortuna. Mi sento come se la fortuna fosse stata tutta dalla mia parte durante la mia carriera.. (e la vita, con una famiglia disposta a dedicare molto tempo alla pallavolo e mi ha sostenuto in tutto) opportunità e fiducia che ho avuto da società, nazionali, tifosi, compagni e allenatori ma soprattutto fortuna di aver incontrato tutte queste persone incredibili, che hanno lasciato un grande segno su di me durante questo viaggio.

Circa 8 anni fa ho avuto la grande fortuna che la Imoco volley fosse interessata a farmi un contratto. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbero diventate la mia seconda casa per così tanto tempo.

Ma quanto sono felice che sia stato!

Voglio ringraziare la società che qui ha creato qualcosa di magico, lo staff che ha accettato e persino abbracciato tutte le mie follie, i fan che avrebbero girato in tutto il mondo per sostenerci e farci sentire amati, ma soprattutto le donne straordinarie che ho conosciuto e giocarci in questi anni. Tutti voi avrete per sempre un posto grande nel mio cuore e credo di aver stretto amicizie per la vita.

Voglio ringraziare anche questo gruppo di donne di Imoco 2024 nello specifico, molto è già stato detto e tutti voi sapete cosa provo per voi e quanto vi voglio bene ma voglio ringraziarvi ancora per la fantastica stagione passata. Non avrei mai pensato di finire la mia carriera così. Con il grande slam ma soprattutto mi sento così apprezzato e amato da voi ragazzi sappiate che siete tutti persone fantastiche e che vi chiamerò sempre la mia famiglia.

Si è trasformato in un lungo messaggio

riassunto della storia: tutti voi siete stati la MIA FORTUNA!

E te ne sarò sempre grata, grazie di cuore".