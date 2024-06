Sull'Italvolley che va a Parigi (e non solo) c'è anche il marchio di Fahr

Due obbiettivi centrati in un sol colpo. L'Italvolley femminile di Velasco, grazie al 3-0 rifilato alla Corea Del Sud, maturato in appena un'ora di gioco, si è qualificata matematicamente sia alle olimpiadi (anche se su questo c'erano pochi dubbi per la verità) che alle final eight della VNL in programma la prossima settimana a Bangkok (dal 20 al 23 giugno).

La classifica per le azzurre recita terzo posto con otto vittorie (25 punti), alle spalle dell’imbattuto Brasile (11 affermazioni, 31 punti) e della Polonia (nove successi, 27 punti), oltre ad aver incamerato punti preziosi nel ranking che sono valsi l'approdo aritmetico a Parigi. Per aver il sorteggio più favorevole possibile bisognerà continuare a vincere: le ultime avversarie si chiamano Stati Uniti e Serbia e sarà pertanto vietato mollare la presa.

Marchio gialloblù

Ampio il turnover attuato da Velasco nel match contro la formazione asiatica, ma il risultato non è cambiato. La pratica è stata risolta in grande velocità (25-16; 25-11; 25-13 sono parziali a dir poco eloquenti) e su essa c'è anche il marchio di Sarah Fahr. La centrale dell'Imoco è stata schierata titolare dal tecnico argentino e non ha tradito, realizzando 13 punti di cui 3 muri e 2 ace, dimostrandosi risorsa ancora più preziosa per questa squadra. I problemi fisici sono oramai alle spalle e la giocatrice, fresca di rinnovo contrattuale con il club gialloblù, si candida a protagonista sia delle finali della VNL che degli stessi giochi.

Tra le altre pantere in campo non ha regalato nulla come sempre Monica De Gennaro, mentre è rimasta a riposo un'altra giocatrice in grande forma, ovvero Marina Lubian.

Il tabellino

ITALIA-COREA DEL SUD 3-0

(25-16; 25-11; 25-12)

ITALIA: Fahr 13, Orro 3, Sylla 5, Bonifacio 5, Antropova 20, Degradi 11, De Gennaro (L), Lubian, Cambi 3, Spirito (L), Giovannini 5. N.E. Bosetti, Egonu, Danesi. All. Velasco.

COREA DEL SUD: Dahyeon 1, Sowhi 2, Hoyoung 3, Jiyun M. 10, Jiyun J. 7, Dahye (L), Chaewon (L), Jiwon, Dain, Juah 1, Jeongmin 1, Jeongha 3, Seungju, Suyean. All. Morales Lopez

Arbitri: Macias Luis Gerardo (MEX) e Liu Jiang (CHN)

Durata set: 18’, 17’, 18’

Italia: a 9, bs 4, m 13, et 13.

Corea del Sud: a 1, bs 4, m 2, et 15.