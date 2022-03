Serie B: ritorno sfortunato in campo per il Volley Treviso che non regge l'urto della capolista

Ritornare in campo dopo 20 giorni non era semplice, figurarsi contro la prima della classe. Per gli orogranata del Volley Treviso, il recupero di ieri sera ha riservato la peggior partita possibile, quella contro la capolista TMB Monselice, ormai imprendibile. I padovani si sono imposti 3-0, nonostante una buona prova da parte dei ragazzi di coach Zanini che sono spesso partiti meglio nei vari parziali. Il match era in programma per gennaio, salvo poi essere rinviato causa covid.

Con questo risultato finale, la sfida sembra non aver avuto storia, ma in realtà non è stato così perché i padovani, un po' per proprie colpe un po' per la bravura degli avversari, hanno faticato a trovare il ritmo giusto, cosa sempre avvenuta poi dopo la seconda parte di ogni set. Sicuramente coach Cicorella non ha gradito l’atteggiamento al servizio del primo set visto che ben 6 punti dei trevigiani sono arrivati da altrettanti errori della Tmb che poi ha sbagliato solo tre battute nei restanti due set.

Avvio quindi stentato per Beccaro e compagni (1-3) che trovano un Treviso molto presente nella fase di contrattacco (4-7) con Cicorella costretto a fermare il gioco. Palla su palla e qualche incertezza degli ospiti spingono il punteggio sull’11-11 ma ancora una volta gli errori nel Monselice pesano (13-15). Tanta fatica ancora in attacco per la Tmb (16-19) che dopo lo svantaggio si ricompatta pareggiante i conti (19-19) e superando in volata un Treviso falloso e poco concentrato.

Secondo set che si apre subito in discesa per la squadra padovana (5-1, 10-5) con i trevigiani poco incisivi in attacco (12-7). Monselice cala il ritmo pensando di finire in fretta il set e l’imprecisione favorisce il recupero dei ragazzi di Zanini (13-11) che però si fermano sul più bello (17-13) per poi subire la palla da zona tre di De Grandis ed è 25-20. Il terzo e conclusivo set vede la Tmb partire male (0-1) per poi recuperare in un attimo con il turno al servizio di Drago (4-2).

Ospiti che non rimango a guardare impattando sul 4-4 per poi subire ancora la riscossa del Monselice (7-4). Zanini vede subito il pericolo fermando il gioco e la mossa lo premia visto che il risultato si ribalta (8-9). La capolista non ci sta rispondendo subito per il 15-14 e successivo 17-14 che taglia forse le gambe ai trevigiani che subiscono poi il turno al servizio di Borgato (19-14). Qui forse finisce la serata con Semeraro che manda tutti a fare la doccia (25-19). Il tabellino del match:

TMB MONSELICE-VOLLEY TREVISO 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

MONSELICE: Beccaro 2, Bacchin 2, Vianello 11, Borgato 9, De Grandis 8, De Santi 1, Lelli (L), Drago 12, Semeraro 5, Trentin, ne Rizzato, Perciante, Dainese. All: Cicorella

TREVISO: Mazzon 2, Puppato 8, Barbon 8, Favaro 6, Filippelli 6, Pegoraro 3, Amarilli (L), Milanese, Lazzaron, ne De Col, Morabito, Mazzoca. All: Zanini