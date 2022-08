Serie B: è tempo di raduno per l'Under 19 del Volley Treviso

Dopo due mesi di riposo, tornano ad allenarsi per la preparazione alla stagione 2022/23 l’Under 19 e l’Under 17 di Volley Treviso. Il giorno da segnare sul calendario è mercoledì 24 agosto alle 17, quando le formazioni dei coach Michele Zanin e Johnny Cappelletto si raduneranno in Ghirada, per il primo di una lunga serie di allenamenti in vista dei campionati di serie B e serie C, nonché dei rispettivi campionati giovanili.

Difficile replicare una stagione come quella finita a giugno, che ha visto l’Under 19 piazzarsi con grande merito tra le prime quattro del campionato di serie B e mettersi al collo una splendida quanto inaspettata medaglia di bronzo alle Finali Nazionali, e l’Under 17 protagonista di un exploit che l’ha portata addirittura sul secondo gradino del podio nazionale, dopo un campionato di serie C chiuso al settimo posto.

Diversi gli orogranata che arriveranno al raduno stagionale con delle esperienze in maglia azzurra: oltre a Luca Pozzebon e Mattia Filippelli, reduci dal bellissimo oro agli Europei U18 con coach Zanin, anche i classe 2007 Bryan Argilagos e Simone Porro avranno sulle gambe qualche settimana di allenamento con la Nazionale U17, ma anche tanto beach volley. In particolare, Argilagos ha vinto una tappa del campionato italiano U16 e ottenuto altri ottimi piazzamenti. Ma non sono gli unici ad aver scelto il beach: in tanti si sono cimentati sulla sabbia per mantenersi in allenamento divertendosi.

Tant’è che nel pomeriggio del 25 agosto, dopo il primo giorno di ritrovo in palestra, ci sarà anche quest’anno il torneo di beach volley 2x2 in Ghirada, per iniziare la stagione con il giusto piglio agonistico. Posticipato a dopo la fine dei ritiri in azzurro l’arrivo di coach Zanin e Mattia Filippelli, impegnati con la Prejuniores fino al 2 settembre a Zocca (MO) e di Bryan Argilagos e Simone Porro, in collegiale a Bracciano con la Nazionale U17 fino al 4 settembre.