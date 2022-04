Serie B: Treviso chiude in bellezza le gare casalinghe, 3-1 in rimonta sul Portogruaro

Treviso festeggia la vittoria anche nell’ultima gara casalinga di sabato 23 aprile contro il Portomotori Portogruaro e saluta con il sorriso il pubblico accorso numeroso anche nella location “inconsueta” per il campionato di serie B della palestra Mantegna. Gli orogranata partono decisamente a rilento al cospetto del Portogruaro di coach Renosto che nel primo set mostra un gioco sicuro e spumeggiante, ben orchestrato dalla regia dell’ex di turno Calderan. Alla lunga però sono i trevigiani ad averne di più: in una serata in cui le percentuali di positività non brillano e l’attacco sbatte più del solito sul muro avversario, è la gestione dell’errore a fare la differenza.

I veneziani infatti sprecano tanti palloni, sbagliando di più sia al servizio che a rete, e agevolano i padroni di casa che conquistano così l’ennesima vittoria casalinga (l’ottava su 11 gare). MVP della gara Gioele Barbon, che con i suoi turni in battuta ha più volte innescato importanti break. Treviso riesce così a fare il controsorpasso sul Cornedo (ora a -2 punti) e sabato prossimo, nell’ultima di campionato a Trieste, avrà tra le mani la chance di terminare da quarta in classifica. Doppia festa per gli orogranata: durante la gara arriva anche la notizia della vittoria dell’Italia U18 di coach Michele Zanin sulla Francia, vittoria che vale la qualificazione agli Europei.

Primo set. Con Favaro non al meglio fisicamente e Pegoraro indisponibile, Salvego propone Puppato opposto a Mazzon, Murabito e De Col al centro, Cunial e Barbon in banda. L’inizio è molto equilibrato; l’ace di Calderan è il primo break (9-7 per gli ospiti). I veneziani sono più in palla nel parziale e colgono spesso in fallo gli orogranata in ricezione e in difesa (16-10 con l’ace di Vinante); l’attacco dei trevigiani non trova varchi e Salvego ferma il gioco. De Col trova un muro sul centro, ma i ragazzi di Renosto sono lanciati e mettono a segno l’ennesimo muro (22-13). Calderan imbecca Bottosso al centro e Portogruaro chiude (25-16).

Secondo set. Ripartenza un po’ più convincente per i trevigiani, ma Portogruaro non resta a guardare e si gioca punto a punto (8-7). Poi Barbon sale in cattedra e manda fuori giri la ricezione veneziana: Treviso va sul 12-7. Gli orogranata mantengono il vantaggio, mentre Portogruaro perde un po’ in continuità al servizio. De Col mura Vinante per il 19-13, Renosto ferma il gioco; anche Mazzon ci mette le mani a muro ed è 20-13. I trevigiani, con il set in tasca, gettano alle ortiche qualche occasione per chiuderlo, con imprecisioni ed errori. Milan dai nove metri piazza dei servizi insidiosi, ma sbaglia dopo il time-out chiamato da Salvego ed è 25-21 Treviso.

Terzo set. Nonostante il brutto finale del set precedente gli orogranata sembrano un treno in corsa a inizio terzo: 8-2 grazie a un buon turno al servizio di Cunial e alle buone scelte in rigiocata di Mazzon. Puppato sgancia una bomba da seconda linea (12-6), poi il cambiopalla subisce qualche battuta d’arresto: è il muro di Portogruaro a fare la differenza, sempre ben posizionato contro gli attacchi trevigiani a tratti troppo scontati (17-17). A sua volta Treviso trova il break a muro (20-18); Cunial beffa il muro avversario in contrattacco e Favaro chiude con un muro (25-18).

Quarto set. Torna l’equilibrio nel quarto set, con Portogruaro leggermente avanti (12-10), ma entrambe le squadre sono reattive e combattive; Filippelli mette a terra il rigore dato dalla battuta di Barbon e c’è la parità (14-14). Cunial torna a sfruttare tutti i suoi colpi d’attacco (17-15), mentre i veneziani sbagliano qualche conclusione permettendo ai trevigiani di allungare (20-17). La situazione però si capovolge: Bomben sfiora l’angolo in diagonale e due attacchi out dei trevigiani fanno passare in vantaggio Porto (21-20). Salvego ferma il gioco e poi i suoi fanno lo sprint finale: Milanese entra e fa ace, Barbon mura per il 23-22 e Favaro con un altro ace mette fine al match (25-22). Il tabellino del match:

VOLLEY TREVISO – PORTOMOTORI PORTOGRUARO 3-1 (16-25, 25-21, 25-18, 25-22)

Volley Treviso: De Col 4, Barbon 15, Milanese 1, Puppato 5, Michielan (L), Favaro 3, Filippelli 3, Cunial 16, Lazzaron ne, Murabito 6, Mazzon 5, Mazzocca ne, Amarilli (L). All. Salvego

Portogruaro: Milan 0, Busatto L, Pilot 0, Vinante 7, Bottosso 10, Collalto 13, Bomben 16, Trevisiol 6, Lorenzon ne, Grazzi 13, Bertacche L, Calderan 3, Gabana ne, Bolzan 0. All: Renosto