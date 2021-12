Serie B: Treviso corsaro a Trebaseleghe, splendido 3-1 contro Silvolley

Impresa delnella Serie B maschile di volley, nel primo dei tre scontri diretti di questo finale di girone d‘andata: contro, con una formazione di nuovo rimaneggiata a causa dell’assenza dell’opposto titolare Puppato, oltre che di Favaro (ancora fermo dopo il covid), i trevigiani vanno a prendersi una vittoria di squadra, sofferta, con parziali tiratissimi, che è una vera e propria boccata di ossigeno. Un 3-1 nel quale ognuno dei ragazzi di Zanin: a partire dai posti 4, Barbon e Cunial, principali terminali offfensivi, passando per i centrali Pegoraro e De Col, sempre pronti quando chiamati in causa da Mazzon.

Dopo la vittoria da parte di Treviso del primo set, nel quale è determinante una striscia positiva di Barbon, il Silvolley pareggia vincendo ai vantaggi il secondo, ma nel terzo e nel quarto c’è la pronta reazione degli orogranata, autori di una prova di determinazione e coraggio. Già domani si torna in campo, con una gara di U19, e mercoledì ci sarà il recupero contro Pradamano in casa, altra gara fondamentale. Ma per una sera i giovani orogranata possono festeggiare.

Primo set – L’avvio del match sembra una continuazione della partita persa la settimana precedente contro Massanzago: in difesa cadono tanti palloni e Trebaseleghe ha gioco facile, costringendo Zanin a chiamare il secondo time-out già sull’11-6. Ma poco alla volta i trevigiani si riscuotono e ricuciono, grazie ad un bel turno in battuta di De Col (15-15) e di Mazzocca, con Barbon che infila tre punti consecutivi tra contrattacco e muro (21-17). Trebaseleghe si riavvicina, lavorando bene in difesa; Pegoraro in primo tempo segna il 24-22, il palleggiatore avversario piazza un pallonetto di seconda, ma ci pensa Cunial a mettere giù l’attacco del 25-23.

Secondo set – È punto a punto a inizio secondo set, Treviso passa per la prima volta in vantaggio su un muro di Mazzon (9-8). Il braccio di ferro continua, con entrambe le compagini costanti in cambio palla. Barbon firma il doppio vantaggio (14-12) ed è time-out Silvolley. Continua il punto a punto, poi un turno in battuta di Campagnol scardina la ricezione orogranata ed è sorpasso Silvolley (17-16). Non riesce una difesa rocambolesca ai trevigiani ed è 21-19 per i padroni di casa. Ci pensa Mazzon di seconda a rimettere il set in gioco, seguito da un errore di Campagnol (24-24). Treviso annulla una serie di set point, ma alla fine un fallo a rete dubbio fischiato a De Col mette fine al set (28-26).

Terzo set - È botta e risposta nel terzo parziale, poi il primo tempo di De Col e l’ace di Cunial segnano il primo break per Treviso (9-7). Ma c’è il contro break Silvolley (11-10). Vige l’equilibrio fino all’ace di Pegoraro (16-14). I padovani accorciano proprio dopo il 20, cogliendo in fallo la ricezione trevigiana (20-21), Zanin ferma il gioco è la pausa fa bene ai suoi che si portano sul 24-21 con un attacco da seconda linea di Barbon. Chiude Cunial da zona 4 (25-22).

Quarto set - Partenza sprint per Treviso: Cunial picchia dai nove metri, De Col mette giù tutto tra attacco e muro (5-0). Ma bastano un paio di errori e un ace di 13? Ed è tutto da rifare (6-6). Le due squadre si rincorrono, ma Trebaseleghe prende fiducia e con un muro è 15-12. Treviso ha qualche occasione per riprendersi, ma qualche imprecisione nelle ricostruzioni rende il recupero difficoltoso (20-18). De Col mette giù l’ace del 21 pari, poi il Silvolley attacca out. Pegoraro conquista il set point (24-23) ben servito da Mazzon; è un errore dei padovani a consegnare il match a Treviso (27-25). Il tabellino del match:

SILVOLLEY TREBASELEGHE-VOLLEY TREVISO 1-3 (23-25, 28-26, 22-25, 25-27)

SILVOLLEY TREBASELEGHE: Esposito 4, Daldello ne, Dinato 1, Rossi 4, Zanon 5, Cattarin ne, Mistretta ne, Bortolato (L), Kely 23, Campagnol 11, Mason 18, Milano 0, Niero 6, Bernuzzi (L). All: Martinello

VOLLEY TREVISO: De Col 11, Barbon 21, Milanese 0, Michielan (L), Pegoraro 10, Cunial 18, Lazzaron 0, Murabito 1, Mazzon 4, Mazzocca 5, Amarilli (L). All. Zanin.