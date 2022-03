Serie B: Treviso sfiora l'impresa con la corazzata Massanzago, sconfitta al tie-break

Impresa sfiorata per gli orogranata del Volley Treviso nel recupero della 19ª giornata di serie B: a Borgoricco, contro la terza in classifica Massanzago, la squadra di coach Zanin parte con il piede giusto e ha anche diverse occasioni per dare il colpo di grazia ai padroni di casa, ma si lascia sfuggire tante occasioni nei momenti caldi dei set e cede il passo nel quinto. Nella seconda e nella quarta ripresa Treviso ha per le mani diversi palloni per chiudere il set (e, nel quarto parziale, anche il match), ma nei momenti cruciali sono i padovani ad avere il sangue freddo per vincerli, entrambi per 28-26.

Nel tie-break Massanzago parte meglio, continuando a mettere pressione in battuta, e Treviso non riesce a ribaltare la situazione. Per la squadra orogranata un passo in avanti rispetto al capitombolo di sabato contro il Valsugana, con un po’ di amarezza però per la bella occasione sprecata; d’altra parte gli errori diretti hanno anche in questo caso pesato molto sull’esito della gara (37 in totale). Ora, con tutte le partite recuperate, Treviso è a quota 28 punti in quarta posizione, con Cornedo e Il Pozzo di poco sotto. Sabato in Ghirada ci sarà la capolista Monselice.

Primo set. Il primo parziale si gioca sul filo dell’equilibrio, ma Treviso è sempre avanti di un punto, efficace e ordinato nelle rigiocate. Sul finale di set il turno al servizio di Mazzon mette in difficoltà la ricezione avversaria e dà il la alle azioni di contrattacco dei trevigiani, che vanno subito a segno facendo l’allungo che permette di chiudere il set (25-19).

Secondo set. Nel secondo parte avanti la squadra di casa, ma Barbon al servizio e Favaro a muro fanno sorpassare Treviso (8-7). Ma il vantaggio è momentaneo: Massanzago inizia a difendere e a ricostruire, mentre gli orogranata in attacco cercano conclusioni affrettate incappando nel muro e sbagliano qualche servizio (16-12). Con Mazzon a muro si torna a -2 (17-15) e il primo tempo di Pegoraro riporta la parità. Il servizio di Mazzon si incunea nella zona 21-19, poi i padovani inanellano due contrattacchi punto. Barbon fa cambiopalla (23-23), Barutta trova il primo set point, subito annullato. Anche Treviso ha l’opportunità di chiudere il set, ma alla fine è Massanzago ad avere gli attaccanti più in temperatura (28-26).

Terzo set. Bella partenza per Treviso che va sull’8-4; i padroni di casa faticano in ricezione sulle bordate di Barbon e Cunial, e gli ospiti allungano (12-5). Zanin ferma il gioco per frenare il recupero degli avversari (13-9): la regia e le giocate di seconda di Bosetti mettono in scacco diverse volte i trevigiani, ma il vantaggio è solido (20-15). Mazzon smarca perfettamente Cunial per il 24-19, chiude Barbon con una diagonale da zona 4 (25-20).

Quarto set. Massanzago inizia a mettere più pressione al servizio e a rigiocare d’astuzia i contrattacchi, conducendo 8-6. Treviso impatta a muro e supera con Cunial in lungolinea (9-8). I padovani trovano un paio di break e si distanziano, Treviso ricuce e con un muro va sul 15 pari, continuando poi a tallonarli e passando in vantaggio (19-17). Cunial picchia forte sul muro ed è 22-20, coach Falcini chiama time-out e i suoi reagiscono subito con un ottimo turno al servizio. Barbon mette giù il 23 pari, Cunial con un ace il 24-23 ma poi sbaglia ed è parità. Treviso spreca due match point ed è tie-break, con Massanzago che sfrutta subito l’occasione di far suo il set (28-26).

Quinto set. I trevigiani soffrono in partenza e Zanin ferma il gioco sul 4-1; i suoi reagiscono e impattano, ma Massanzago è sempre appena sopra (8-7). Si combatte punto a punto, poi c’è l’allungo padovano, con Treviso in difficoltà in cambiopalla. Massanzago chiude con un muro (15-10). Il tabellino del match:

PALLAVOLO MASSANZAGO-VOLLEY TREVISO 3-2 (19-25, 28-26, 20-25, 28-26, 15-10)

MASSANZAGO: Ballan 8, Monari ne, Binotto ne, Bosetti 4, Libralesso 3, Monetti 7, Barutta 25, Casarin 18, Todaro 6, Nodari (L), Scattolin D. 2, Pettenuzzo 0, Porporati 0, Scattolin A (L). All. Falcini

TREVISO: De Col 0, Barbon 20, Milanese 0, Puppato ne, Michielan (L), Favaro 21, Pegoraro 9, Cunial 17, Lazzaron 0, Murabito ne, Mazzon 10, Mazzocca ne, Amarilli (L). All. Zanin