Serie B: Treviso a testa alta con la capolista, 3-1 per il TMB Monselice

Un’ottima prova, nonostante la sconfitta finale. Il Volley Treviso ha ben figurato alla Ghirada di fronte alla capolista del girone D della Serie B maschile di volley: è finita 3-1 per il TMB Monselice che ha vinto 18 gare in altrettanti turni di campionato, dunque aver strappato un parziale a questa corazzata è motivo d’orgoglio per i ragazzi di coach Zanini. Primo set che si apre decisamente bene per Monselice che mette da subito in difficoltà la ricezione dei trevigiani (1-4) con l’immediato tempo chiamato dall’esperto Zanini. Due ace di De Grandis fanno male al Treviso che però si rifà a muro riducendo il divario (7-8).

Tmb riprende a giocare come sa e in un batter di ciglio si porta sul 7-11 e successivo 7-18 con il turno al servizio di Semeraro che crea confusione alla linea di ricezione avversaria. Alla fine del set, concluso con una invasione di Pegoraro, saranno 6 gli ace dei padovani. Secondo parziale ancora deficitario per Treviso in ricezione (1-5) con Zanini che propone nuovi ingressi dalla panchina che servono però a poco (5-11). Monselice non sbaglia più nulla e i padroni di casa lo subiscono anche mentalmente (7-14).

Momento si rilassatezza per la capolista che concede qualcosa in attacco e in ricezione e Mazzon sa a chi assegnare le palle pesanti (14-18). Divario che si assottiglia ancora qualcosina (17-20) ma Semeraro mette a terra la palla del 20-25 da zona tre. Terzo set è sicuramente il peggiore dell’intero anno per la Tmb che dopo un avvio equilibrato (3-3 5-5) , vede la luce spegnersi quando al servizio ci va Cunial che mette in difficoltà ricezione e quindi l’attacco dei padovani che non riescono poi a passare il muro dei trevigiani (9-5 14-5). Cicorella tra tempi e cambi tenta di dare la scossa ma senza fortune.

De Col dal centro mette fine alla “disfatta” del Monselice (25-10). Quarto e ultimo set che inizia sulla falsa riga del finale precedente. Monselice in confusione e Treviso brillante (7-4). La reazione del Monselice coincide dopo in ritorno in campo dal time-out chiesto da Cicorella (9-9 9-11). Qui cambia forse la serata della capolista che prende sempre più fiducia nel proprio gioco nonostante Treviso risponda sempre presente (14-17). Ultimo sforzo per la Tmb non far avvicinare troppo Cunial e compagni (19-20) e ci pensa il rientrato capitan Drago con un mani e fuori su Mazzon a mettere fine alla contesa. Il tabellino del match:

VOLLEY TREVISO-TMB MONSELICE 1-3 (11-25, 20-25, 25-10, 22-25)

TREVISO: Mazzon 6, Cunial 11, Barbon 12, Favaro 4, Filippelli 1, Pegoraro 6, Amarilli (L), De Col 4, Milanese 1, Lazzaron, Mazzocca,ne Puppato, Michielan, Morabito. All: Zanini

MONSELICE: Beccaro 6, Bacchin 8, Vianello 13, Borgato 7, De Grandis 8, Semeraro 7, Lelli (L), De Santi 4, Dainese 2, Drago 8, Trentin, Perciante ne Rizzato. All: Cicorella