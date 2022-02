Serie B: un mese e mezzo senza campo per il Volley Treviso, finalmente si gioca

A partire da venerdì 11 febbraio le formazioni orogranata torneranno in campo nei rispettivi campionati, dai giovanili alla serie B. L’ultima partita ufficiale, senza considerare il torneo giocato dopo Natale dall’U17, risale all’antivigilia: un mese e mezzo di soli allenamenti (nelle palestre rimaste disponibili) dovendo fare i conti, come tutti, con le assenze per isolamenti e positività.

Quello di questa settimana è quasi come un secondo esordio in campionato: “Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo inizio, si ricomincia da capo – osserva coach Michele Zanin – Quanto costruito nella prima parte della stagione, in termini di progressi di gioco, sarà con ogni probabilità messo in discussione a causa della lontananza dall’agonismo. Riuscire ad allenarsi con le squadre al completo poi è stato e continua ad essere quasi impossibile, si è cercato di mantenere il livello di qualità del lavoro il più alto possibile con i pochi atleti presenti di volta in volta”.

Nel campionato di serie B la prossima avversaria sarà la vicentina Cornedo. L’andata era stata amara per i ragazzi di Zanin, con una brutta sconfitta per 3-0: “Eravamo agli inizi e faticavamo a trovare l’assetto, poi ci si erano messi anche un paio di acciacchi e siamo stati costretti a giocare con una squadra rimaneggiata, ancora senza punti di riferimento. Loro invece avevano fatto davvero una buona prova. Difficile avanzare pronostici per sabato, siamo tutti nella stessa situazione”.

Cornedo, dopo il buon inizio di campionato con 4 vittorie nelle prime 6 gare, è ora in settima posizione. Prima dello stop aveva subito una striscia negativa di 4 sconfitte; al momento è a quota 12 punti, mentre Treviso è quarta a 18. La partita inizierà alle 18:30 di sabato 12 febbraio in Ghirada. Per gli spettatori ci sarà l’obbligo di Super Green Pass e mascherina FFP2.